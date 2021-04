Slå græsset uden en trævl på kroppen

Lørdag den 1. maj er det international »Arbejd-nøgen-i-haven-dag«, og i den anledning opfordres man til - bogstaveligt talt - at luge bedet, slå græsset eller klippe hæk - uden en trævl på kroppen.

Foreningen Danske Naturister forsøger at sætte fokus på perfekthedskulturen med dens kropsforskrækkelse, som normalt sætter dagsordenen, når talen går på nøgenhed i det offentlige rum.

Lørdagens tiltag er et skridt på vejen mod større tolerance over for egen og andres nøgenhed i det offentlige rum, håber foreningen.