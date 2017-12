Kuskene Majken Olsen og Per Grå fra Bromme Køreforening havde spændt et par oldenborg-heste foran vognen, der kørte beboerne fra Brommeparken en tur i skoven. Privatfoto

Skovtur vakte sanserne

Sorø - 24. december 2017 kl. 16:09 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En halv snes beboere fra Brommeparken var op til jul på hestevognstur i den nærliggende skov. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Turen var et led i bostedets øgede fokus på at inddrage den omgivende natur i hverdagslivet på bo- og dagtilbudet, der organisatorisk hører under Filadelfia i Dianalund.

- Vi har en skøn natur omkring os. Den kan vi opleve sammen fra hestevognen. Vi kan høre hestenes rytmiske hovslag og mærke vinden i kinderne. Det at sidde tæt sammen og have en oplevelse fælles er noget helt særligt. Måske vil der for nogle af vores borgere også være en erindring om det, der var engang, siger teamleder på Brommeparken, Karin Prip Eriksen, til Dagbladet og Sjællandske.

- Pædagogisk vil det være at arbejde med sansestimulering og hele det relationelle i at sidde sammen tæt og have en oplevelse sammen. Samtidig arbejder vi også sammen med frivillige fra Bromme Køreforening og åbner på den måde op for samfundet omkring os, forklarer Karin Prip.

Brommeparken er for voksne mennesker med diagnosticeret, svært behandlelig epilepsi og/eller erhvervet hjerneskade samt udtalte fysiske, psykiske, kognitive og sociale problemstillinger.