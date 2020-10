Se billedserie Protester mod lukning af børnehaven Skovhuset. Forældregruppen endte med at etablere en privat børnehave, der nu kan fejre 10 års jubilæum. Arkivfoto: Anders Ole Olsen Foto: Fotograf Anders Ole Olsen ©

Send til din ven. X Artiklen: Skovhuset overlevede - trods modvind Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skovhuset overlevede - trods modvind

Sorø - 06. oktober 2020 kl. 16:15 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

Det er nu 10 år siden, en gruppe forældre privatiserede skovbørnehaven Skovhuset i Sorø og fortsatte driften af institutionen, som kommunen havde planer om at lukke.

Line Duedahl Vind var formand for Skovhusets nye forældrebestyrelse og fortæller her om det turbulente andet halvår af 2010, hvor gruppen af forældre rejste penge, forhandlede med kommunen og bidrog med frivilligt arbejde for at sikre den institution, de mente var bedst for deres børn.

- Det er fedt, at det lever, og at det også lever efter os. Det er en driftig forretning. Det var den børnehave, folk ville have, siger Line Duedahl Vind.

Børnene skulle flyttes

Kommunen ville i 2010 flytte børnene i Skovhuset til en skovbørnehave-stue i Magdalene Haven, men det ville forældrene ikke gå med til.

- Vi havde både eng og skov. Børnene havde en fest, husker Line Duedahl Vind, hvis børn nu er 16, 13 og 10 år.

I Skovhuset var der en Rudolf Steiner-inspireret pædagogik, fortæller Line Duedahl Vind, der var bange for, at denne tilgang ville være svær at flytte ind på Magdalene Haven.

- Vi var aldrig i tvivl om, at vi ikke ville lukke, siger hun.

8-10 forældre stod tæt sammen og sikrede Skovhusets overlevelse. Én af de store helte var Flemming Kjærgaard, husker Line Duedahl Vind. Han arbejdede professionelt med tilbud og regnede hele økonomien for den nye, private børnehave igennem. Samtidig pendlede han i tog med formanden for Freja Skolen i Munke Bjergby, som er en Steiner-skole. Det ledte til, at Freja Skolen indgik i et samarbejde med Skovhuset, og de to steder delte regnskabsdame.

I gruppen af forældre var også flere skolelærere: Trine, Heidi og Lone, remser Line Duedahl Vind op. Hun kender dem bedst på fornavn.

- Skolelærerne var gode til at lave værdigrundlaget, fortæller hun.

Gruppen af forældre gik op og ned ad Storgade i Sorø og råbte slogans som »Luk os bare, så åbner vi igen« og »I kan ikke slå os ihjel«.

- Der gik så meget sport i det, siger Line Duedahl Vind og griner.

For at privatisere børnehaven skulle forældregruppen købe inventar af kommunen, og det krævede, at forældrene fandt 300.000 kroner med kort varsel. Det blev en forælder i gruppen, som lånte pengene af en arv til den nye institution, som betalte tilbage over nogle år.

Men kommunen gav ikke ved havelågen, fortæller Line Duedahl Vind.

Kanterne på sandkassen blev fjernet af kommunens pedeller. En egetræsgynge blev også fjernet, så der tilbage var gabende huller i jorden, fortæller hun. Legehuset blev fjernet.

- Folk blev så rystede, at vi fik kæmpe opbakning fra hele byen. Vi fik bunkevis af legetøj, som lå uden for Skovhuset. Det var simpelthen så rørende, siger Line Duedahl Vind.

De fik tallerkener og glas. Hendes kiropraktor donerede et nyt gyngestativ. En legepladsmand lavede nye kanter til sandkassen i robinie-træ.

- Så stimlede forældrene sammen og malede hele Skovhuset, fortæller Line Duedahl Vind.

Forældrene købte et gammelt toilet af kommunen, men det kom kommunen til at skifte, fordi det løb, husker Line Duedahl Vind.

En tømrermester i forældregruppen skiftede vinduer. En VVS'er monterede nye blandingsbatterier.

Opstarten var økonomisk stram, så forældrene gjorde selv rent om aftenen.

En lokal landmand slog engen med en traktordrevet klipper. Snerydningen blev også doneret.

Meget var besværligt, og én af tingene var, at kommunen havde flyttet alt sandet ud af sandkassen.

- Vi lånte en entreprenørmaskine til at køre det ind igen. Det kræver lidt mere at køre mini-læsser, end jeg har lært som ergoterapeut, griner Line Duedahl Vind.

I december måned gik forældrene og arbejdede på Skovhuset. Én af forældrene havde hjernekræft og døde få måneder senere i marts, husker Line Duedahl Vind.

- Han ville gerne være med til at gøre børnehaven klar, så han havde sikret de næste tre år af sin datters liv.

Line Duedahl Vind mener, at tumulten omkring privatiseringen af Skovhuset havde politiske konsekvenser.

- Jeg mener, at det var medvirkende årsag til, at borgmesteren mistede sin bestalling, fordi folk havde set kommunen rive legepladsen op. Det kunne Sorø ikke have, siger Line Duedahl Vind med henvisning til, at Ivan Hansen (S) efter 23 år på posten tabte borgmesterposten til Gert Jørgensen (K) ved kommunalvalget i 2013.