Skovfoged: Skovsvinene er mere aktive nu

Sorø - 28. marts 2020 kl. 07:24 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har vel altid eksisteret mennesker, som mener, det er okay at smide sit rest-flyttelæs, byggeaffald eller den gamle vaskemaskine i naturen. Der er desværre kommet flere af dem i netop denne tid, fordi den lokale genbrugsplads har lukket for private borgere.

Det mener i hvert fald skovfoged Anders Grube fra Stiftelsen Sorø Akademi, der er stærkt utilfreds med lukningen af genbrugspladsen i Sorø.

Han ser og får meldinger på, når affald er efterladt i Stiftelsens skovområder. Han bliver vred på de mennesker, der finder på at dumpe affald i naturen og dermed gøre affald til andres problem.

Men han er også skuffet over AffaldPlus, der har valgt at lukke genbrugsstationen i Sorø på grund af corona og smittefare.

Anders Grube mener nemlig, at der er en sammenhæng mellem mere affald i naturen netop nu og genbrugspladsens lukning.

- Det er ret uheldigt, at de vælger at lukke netop som mange mennesker har mere tid derhjemme, og vejret er godt.

- Mange borgere har meget affald, de skal af med, og det kan de ikke lige nu.

- Jeg mener, det må være muligt at finde en løsning, så genbrugspladsen både kan være en sikker arbejdsplads for de ansatte, og at borgerne kan benytte pladsen sikkert, siger Anders Grube.

Vi har givet opfordringen fra skovfoged Anders Grube fra Stiftelsen Sorø Akademi og nogle spørgsmål videre til Allan B. Johansen, der er vicedirektør og chef for genbrug og udvikling i AffaldPlus, der driver genbrugsstationen i Sorø.

Hvad er begrundelsen for at lukke genbrugspladsen i Sorø under corona-krisen?

- AffaldPlus følger regeringens, sundhedsmyndighedernes og KLs udmeldinger, og dermed er vi med til at minimere risiko for smittespredning, Samtidig opretholdes den nødvendige kapacitet for virksomheder. Det er helt i tråd med Statsministerens klare udmelding. Det er samtidig vigtigt, at spørgsmål om genbrugspladserne skal være åbne eller ej, er et fælles anliggende for hele Danmark. Affald fra private borgere er ikke kritisk, så længe det ikke er restaffald og madaffald. Det kan være irriterende at være forhindret i at bruge genbrugspladserne, men ikke kritisk. Grundlæggende respekteres to vigtige udmeldinger - »Bliv hjemme« og »hold afstand«.

Har I overvejet alternative løsninger - for eksempel kun at lukke et max antal bilister ind ad gangen på genbrugspladsen i Sorø?

- Vi er i gang med at planlægge, hvordan genbrugspladserne åbnes, når de centrale myndigheder giver melding om det. Der overvejes forskellige former for adgangsregulering i de første tre-fire uger. Om og hvordan afhænger meget af, om der fortsat er forsamlingsforbud, og hvor mange det i givet fald omfatter.

Når der på et tidspunkt lukkes op for genbrugspladser, vil der virkelig blive pres på. Men er vi de eneste som åbner, vil det blive kaos og ragnarok. Vi fik en forsmag på det, da vi som nærmest de eneste havde åbent lørdag og søndag den 14. og 15. marts. Jeg var selv rundt på nogle pladser, og her oplevedes netop begyndende kaos og køer på langt mere end 100 meter. Der var borgere, som kun begrænset forstod at holde afstand. Vi måtte lukke så hurtigt som praktisk muligt, og det blev tirsdag den 17. marts.

Torsdag har der været et møde med deltagelse af en række chefer på området, og der er blevet drøftet forskellige muligheder for, hvordan der kan lukkes op - og hvordan adgangen i givet fald kan reguleres, så de nationale rammer for at mødes flere sammen kan håndteres. Samtidig med at virksomheder fortsat sikres adgang.

Har I nogen foreløbig dato for åbning igen?

- Vi følger de centrale udmeldinger, som lige nu betyder, at genbrugspladserne er lukkede frem til den 14. april. Det forventes dog, at Kommuners Landsforening kommer med nye meldinger i løbet af kort tid.

Hvad er jeres opfordring til borgerne, mens genbrugspladserne har lukket?

- Affald bør holdes hjemme. Rigtig mange, hvis ikke alle, vil formentlig have plads til at holde lidt på affaldet. Så kan man måske bruge tiden på at blive endnu dygtigere til at sortere optimalt. Her er der god hjælp på forskellige hjemmesider, bl.a. vores egen www.affaldplus.dk. Hvis man har akut brug for at bortskaffe affald fx ved rydning af dødsbo, er det fortsat muligt at hyre virksomheder til opgaven. De kommuner, hvor der er storskralds- og haveaffaldsordninger, vil bestillinger via de ordninger ligeledes være en mulighed.

- Der er generel stor forståelse for lukningen - og stor glæde over de åbne haveaffaldspladser. Der er nogle, som er kritiske, men er trods alt begrænset. Vi oplever stort set ingen henkastet affald på pladserne, og sorteringen på haveaffaldspladerne er ganske god - ingen tegn på snyd og dårlig sortering. Der er historier i pressen om henkastet affald. Men der står ikke noget om omfanget, og mon ikke det er ganske beskedent, når alt kommer til alt.

Fakta

AffaldPlus har valgt at holde åbent på de 10 ubemandede og døgnåbne haveaffaldspladser. I Sorø Kommune er Stenlille Haveplads døgnåbent.

Adressen er Banevænget 9, Stenlille.

Haveaffaldspladserne udmærker sig ved netop at være ubemandede.

Om foråret udgør haveaffald mere end 1/3 af al affald på en genbrugsplads og med åbne haveaffaldspladser, kan den del håndteres, meddeler AffaldPlus.

Genbrugspladsen i Sorø har midlertidigt lukket for private pga corona, men der er åbent for virksomheder hverdage 8-18.