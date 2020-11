For både det pædagogiske i en tidlig naturforståelse og en sundhedsfremmende indsats for børn modtog skovbørnehaven Skovhuset mandag den ene af årets Agenda 21-priser. Det er Grønt Forum, der uddeler prisen. Fra venstre ses Stig Egede Hansen, Line Strandholm Magnussen, Michael Torp og institutionens leder, Jan Grauengaard. Foto: Bjarne Stenbæk

Skovbørn fik miljøpris - og en dejlig frugtstang

- Skovhuset giver børnene en enestående mulighed for at kende til naturen og holde af alt det, der kribler og krabler og gror i skoven, sagde Michael Torp ved prisoverrækkelsen.

Mens de voksne i øjeblikket diskuterer den økonomiske fremtid for den private børnehave Skovhuset på Ringstedvej i Sorø, tog børnene ubekymret imod Agende 21-prisen 2020. Grønt Forum personificeret i Michael Torp, Stig Egede Hansen og Line Strandholm Magnussen kiggede nemlig inden for - eller rettere uden for - i Skovhuset mandag eftermiddag, og med sig havde de frugtstænger og juice til de 40 børn samt en plakette og 2.500 kroner til institutionen

