Skorstensfejeren kan også tømme tagrender

Sorø - 11. marts 2020 kl. 06:14 Af Merete Jensen

Det er måske de færreste, der forbinder skorstensfejere med tagrenderens, men skorstensfejer Børge Petersen har stor succes med både tagrenderensning, ventilationsrensning og på sigt - service af varmepumper.

- Mange af kunderne har for alvor mærket konsekvenserne af de massive regnmængder, og når tagrenderne er tilstoppede, så har vandet svært ved at løbe væk, og det kan medføre omfattende skader på mur- og træværk, vinduer og tagudhæng, siger skorstensfejermester Børge Petersen.

Den lokale skorstensfejer har altid haft tagrenderens som en del af sit arbejdsområde, men mange mennesker forbinder ikke en skorstensfejer med én, der også renser tagrender.

- For mange boligejere kan rensning af tagrender være en sur pligt, når man med stige, skovl og spand skal tage bid for bid. Derfor er der mange, der simpelthen ikke får det gjort, men så besværligt behøver det ikke at være, siger han.

For to år siden investerede Børge Petersen i letvægtsudstyr med en kraftige »støvsugerløsning« som via en teleskopstang rækker helt op i 14 meters højde.

Er der behov for at komme endnu længere op - eventuelt i en boligblok, så har han investeret i en trailerlift som kan klare op til 21 meter yderligere.

Skorstensfejeren kan i de fleste tilfælde stå sikkert nede på jorden og ved hjælp af en skærm følge med i, hvordan tagrenden bliver suget ren for slam, blade og smågrene. Indholdet samles i en beholder som tømmes, efterhånden som arbejdet udføres.

Der er en tendens til at udskifte brændeovn og pillefyr med alternativer såsom fjernvarme eller varmepumpe, så derfor tilbyder Børge Petersen nu også rensning og service af ventilationsanlæg, tagrender og på sigt varmepumper.

- Vi har efterhånden fået en del efterspørgsler fra det meste af Sjælland på servicering og rensning af tagrender, ventilationsanlæg og varmepumper, så derfor har vi taget skridt til at efteruddanne skorstensfejerne, så vi kan tilbyde vores assistance på disse nye arbejdsområder. Man kan i hvert fald ikke sige, at vi skorstensfejere ikke gør noget for et renere og mere grønt miljø, det har vi faktisk gjort de seneste 250 år. Men da vores branche er i konstant forandring, er det nemmere at svømme med strømmen end imod den, siger han.