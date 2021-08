Se billedserie Omkring 30 mennesker var mødt op i multisalen på Holbergskolen for at høre skoledebatten. Foto: Thomas Olsen

Skolernes test fik debatten til at blusse op

Sorø - 11. august 2021 kl. 12:10 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

De nationale test i folkeskolerne var det helt store samtaleemne, da der var skoledebat på Holbergskolen.

For mens folketingsmedlem Jacob Mark (SF) ikke mener, at de nationale test giver mening, så har folketingspolitiker Louise Schack Elholm (V) en helt anden holdning.

- Jeg er tilhænger af nationale test. Det er godt at få et fingerpeg om, hvordan det går med ens børn i skolen. Det er enormt vigtigt, at man som forælder har det redskab. Det har en stor værdi, også så man som forælder har mulighed for at agere på det, sagde Louise Schack Elholm.

Hun fik opbakning fra en af de forældre, der var mødt op for at overvære debatten.

- Hvis man har et barn, der har svært ved at gå i skole, er de nationale test guld værd, sagde han.

- Måler som vinden blæser Debatten var arrangeret af SF i Sorø, og panelet bestod af Jacob Mark (SF) og Louise Schack Elholm (V), begge medlem af Folketinget, Lise Vadsager, der er formand for lærerne i Sorø og Ringsted Kommuner, og Dorte Thorgaard Andersen, der er fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Sorø Kommune.

Ingen af de andre i panelet delte Louise Schack Elholms opbakning til de nationale test.

- De nationale test er blevet det, vi måler børnene på. Selvfølgelig skal forældre have et fingerpej om, hvordan det går. Men testene måler, som vinden blæser, så vi skal finde på noget andet, sagde Lise Vadsager.

- Man er nødt til at finde nogle andre måder at evaluere på, lød det fra Dorte Thorgaard Andersen.

- Det er et lokalt ansvar En af de fremmødte tilhørere spurgte også til balancen mellem folkeskoler og privatskoler.

Det er for eksempel aktuelt i Sorø by, hvor folkeskole og privatskole ligger lige over for hinanden kun adskilt af Alleen.

Venstres Louise Schack Elholm betegnede det som »en flugt« fra folkeskolen.

- Det kommer meget an på, hvordan den enkelte skole fungerer. Men det er også et lokalt ansvar at kigge på, hvad der ikke fungerer på skolen og som får forældrene til at flytte deres børn til en privatskole, sagde hun.

I de her dage sætter SF på landsplan fokus på folkeskolen og fremlægger et udspil til en ny skolepolitik som optakt til de kommende finanslovsforhandlinger med regeringen.