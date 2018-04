Send til din ven. X Artiklen: Skoler skal deles om at dække SFO-udgift ind Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skoler skal deles om at dække SFO-udgift ind

Sorø - 09. april 2018 kl. 18:03 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

SFO'en i Ruds Vedby hænger ikke sammen økonomisk. Det skal de øvrige kommuneskoler være med til at afhjælpe, har et splittet byråd besluttet. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

På Ruds Vedby Skole er der udfordringer med at leve op til personalenormeringen for SFO 1 og SFO 2 med de økonomiske ressourcer, der er til rådighed. Det skyldes, at for få elever benytter tilbuddet.

På byrådets møde forleden skulle politikerne blive enige om at sige ja eller nej til en ny ressourcetildelingsmodel for SFO 1 og 2 for skoleåret 2018/19. Kort fortalt skulle politikerne beslutte, om pengene til Ruds Vedby Skoles SFO skulle tages fra kommunens kasse, eller om de øvrige skoler skulle være med til at finansiere.

Af de indkomne høringssvar fra de andre skoler fremgår det, at der generelt er forståelse for problematikken og et ønske om at sikre det samme serviceniveau på SFO'en på Ruds Vedby skole som på de øvrige skoler.

Men der udtrykkes samtidig bekymring for, hvorvidt den foreslåede model vil give anledning til en skævvridning af skolernes budgetter.

Flere skoler ytrer ønske om at finde en model, der kan skabe mere langtidsholdbare løsninger, så man dels ikke skal tage penge fra de øvrige skoler, og dels undgår løbende at skulle lave justeringer. Politikerne måtte stemme om sagen på byrådsmødet.

Socialdemokratiet, De Radikale. SF og Enhedslisten stemte for at tage pengene til Ruds Vedby Skole fra kommunekassen som en tillægsbevilling, mens et flertal bestående af De Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti stemte for, at skolerne skal dele udgiften til Ruds Vedby Skoles SFO.

Alternativets Niels Aalbæk Jensen undlod at stemme.