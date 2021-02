Skoler er klar til at gense de mindste

- Vi forbereder os på at kunne overholde de retningslinjer, som bliver udstukket omkring børnenes tilbagevenden. Det kalder på grundighed, kreativitet og på stor forståelse hos både lærere, elever og forældre. Vi melder så klart som muligt ud om det, vi ved, og vi arbejder så hårdt på sagen indtil mandag, at der sagtens kan ske ændringer. Det holder vi selvfølgelig også forældrene opdaterede om, forklarer Henrik Madsen.

Nogle ting ligger dog allerede fast: For at skabe en god og tryg tilbagevenden til skolen, vil der blive sat en række smitteforebyggende foranstaltninger i værk. Kontakten mellem klasserne vil være reduceret, fokus på hygiejne vil være højnet, og der skal være større afstand mellem eleverne på fællesarealer og i frikvarterer.

Hvordan ligger ikke helt fast endnu, men det forventes, at der bliver etableret et testcenter i gymnastiksalen på Sorø Borgerskole og et i cafeteriaet i Holberghallen. Herudover arbejder kommunen på at lave mobile testcentre - i praksis en testbil, der kører rundt.