Skolen er lukket men Emilie ser sine elever hver dag

Sorø - 24. marts 2020

Emilie Mørch, der er lærer på Pedersborg Skole i Sorø, har succes som virtuel lærer. Hun møder sine 8. klasses-elever hver dag på Google Hangouts, hvor hun gennemfører noget, der ligner almindelig klasseundervisning.

Der er én, der ligger i sengen med computeren. Andre sidder i nattøj. Eller har morgenhår. Nogle spiser yoghurt eller drikker kaffe.

Det er sådan set helt lige meget.

Det vigtigste er, at de 35 elever fra 8. årgang på Pedersborg Skole har klikket sig ind i det virtuelle klasserum i Google Hangouts, som er en slags videokonference, hvor lærer og elever kan se hinanden, kommunikere og chatte.

Emilie Mørch tog værktøjet i brug i begyndelsen af ugen - i erkendelsen af, at det der med »bare« at sende opgaver og beskeder til eleverne ikke fungerede for hende.

- Det er sådan en en-vejs kommunikation, og efter at have gjort sådan både torsdag og fredag efter statsministerens skolelukningsbeslutning måtte jeg finde på noget andet, fortæller Emilie Mørch, der savnede at undervise på en mere almindelig måde med direkte kontakt til eleverne - uden at mødes ansigt til ansigt.

- Jeg har ikke arbejdet med Google Hangouts før, men jeg har heller ikke berøringsangst over for nye digitale værktøjer, så jeg gik bare i gang.

Tirsdag i sidste uge var en testdag, hvor Emilie Mørch brugte meget tid på at få det tekniske op at køre. Onsdag var første dag med stor succes.

Med det digitale værktøj kan Emilie Mørch gennemføre en næsten normal undervisningslektion hjemmefra. Hun har live-videobilleder af alle eleverne på sin skærm, og de rækker fingeren op, når de vil sige noget - præcis som var det i klasselokalet på Pedersborg Skole. Emilie Mørch kan for eksempel læse op af en tekst og bagefter stille opklarende spørgsmål til eleverne omkring teksten.

Men succesen handler ikke kun om det digitale værktøj. Det handler mindst lige så meget om rutiner og daglig disciplin.

Emilie Mørch forventer nemlig, at eleverne sidder klar ved computeren til undervisningslektionen klokken 10.00 alle dage mellem mandag og fredag.

Hvis lektionen varer mere end en time, indlægger hun et frikvarter - fem minutter hvor man kan gå på toilettet eller tanke op i køleskabet.

- Det fungerer fantastisk. Det er det tætteste, vi kommer på almindelig undervisning. Eneste forskel er, at jeg ikke lige kan lægge en hånd på deres skulder eller give et kram, siger Emilie Mørch.

Der er også goddag og farvel, når lærer og elever mødes på platformen. Efter lektionen har eleverne mulighed for at tale om mere private ting med Emilie Mørch. For eksempel er der nogle elever, som har haft brug for at tale om den usikkerhed og utryghed, som hele corona-krisen skaber.

Emilie Mørch er både imponeret og stolt over sine elever.

Forleden var 30 ud af 35 elever »på« klokken 10. De resterende fem havde meddelt, hvorfor de ikke var med i undervisningen.

- De har fanget både det tekniske og hele konceptet utrolig hurtigt. De har omstillet sig og accepteret denne form for hjemmeundervisning. De er positive, og de leverer det, som jeg beder dem om. Jeg er mega stolt af dem. De er dygtige, siger Emilie Mørch.

Der er generelt mange elever i udskolingen, som har mistet begejstringen for at gå i skole. Hvis der »bare« var krav til dem omkring at skrive og aflevere opgaver i perioden med hjemmeundervisning, er der stor risiko for at slukke yderligere for deres skolelyst. Det har Emilie Mørch også været opmærksom på, og det er en af grundene til, at hun vælger at fortsætte med videomøderne med eleverne.

Også hvis skolelukningsperioden forlænges.

- Det er helt sikkert en god måde at knytte den gruppe af elever tættere til skolen i denne her lige mærkelige situation. Det med, at vi holder fast i noget af det, vi plejer at gøre, er meget vigtigt, for alt er revet væk under eleverne og under os undervisere lige nu, mener Emilie Mørch.

Hun er selv mor til to børn i skolealderen: En på 0. årgang og en på 2. årgang.

De bliver også hjemmeundervist og udfordret. De har som oftest hjemmeundervisning fra klokken 8.30, og indtil Emilie Mørch skal undervise eleverne fra Pedersborg Skole.

Og når Emilie Mørch senere på eftermiddagen er færdig med at give feedback på skriftlige opgaver, vender hun tilbage til sine egne børn, der først slipper fra mors og far hjemmeskole omkring klokken 17.

- Det er lidt sent at afslutte skolen for dem, men det hele skal jo passe, og de trives med det, siger Emilie Mørch.