Skoleleder Ole Kristensen mener ikke, at elever i 9. årgang skal udskammes efter et uheld på cykelstien ved Frederiksberg Skole. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Skoleleder: Ingen konsekvenser for eleverne efter uheld med nylonsnor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skoleleder: Ingen konsekvenser for eleverne efter uheld med nylonsnor

Sorø - 15. juni 2020 kl. 12:47 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skoleledelsen og politiet var til stede på Frederiksberg Skole søndag aften, i timerne inden der skete et uheld på cykelstien.

Her kørte en syvårig pige ind i en udspændt nylonsnor og fik skader på halsen. Episoden er blevet anmeldt til politiet.

Søndag aften var skolens 9. årgang i gang med at pynte skolen til sidste skoledag mandag. Derfor var ledelsen og politiet til stede.

Skoleleder Ole Kristensen siger, at han ikke så nylonsnoren på cykelstien, da han forlod skolen ved 20-tiden. Uheldet blev anmeldt klokken 21.44.

- Eleverne opførte sig rigtig pænt. Vi så godt, at der var snore omkring indgangen, men vi så ikke snorene ved cykelstien. Jeg blev kontaktet senere på aftenen, da SSP havde været på skolen og klippet snorene over, siger han.

- Skal ikke gå ud over alle På Facebook har sagen fået stor opmærksomhed, hvor mange personer kæder 9. årgang sammen med uheldet, og kritiserer eleverne for at have sat nylonsnor op. Det er dog uvist, hvem der står bag nylonsnoren på cykelstien.

I mange kommentarer står der også, at afgangselevernes sidste skoledag burde være blevet aflyst. Skolelederen vil dog umiddelbart ikke straffe eleverne.

- Jeg beklager, at det er sket. Jeg beklager også selv, at jeg ikke så nylonsnoren. Men jeg sætter ikke et detektivarbejde i gang. Jeg tænker, at det er nogle elever, der har været meget ubetænksomme. For det er da slet ikke noget, man skal gøre. Og det er smadder synd for den pige, det er gået ud over. Men det skal selvfølgelig ikke gå ud over alle eleverne, at nogle af dem har været ubetænksomme, siger Ole Kristensen.

Ledelse godkendte pynt På Facebook er to elever fra 9. årgang på Frederiksberg Skole stået offentligt frem og sagt, at de var med til at pynte op på skolen, men at de ikke selv satte nylonsnor op på cykelstien.

Eleverne skriver også, at de mener, det er uretfærdigt, at skylden bliver placeret hos dem, da skoleledelsen og politiet godkendte oppyntningen.

Ole Kristensen bekræfter, at han godkendte elevernes pynt, men siger altså samtidig, at han ikke var vidende om nylonsnoren på cykelstien.

Og så appellerer skolelederen til, at skoleeleverne ikke bliver udskammet.

- Jeg synes ikke, at 9. årgang skal udskammes for det. De har også haft det hårdt under coronakrisen. Det undskylder det ikke. Men det er nogle søde elever, og så må man hellere skyde skylden på mig end på dem, siger Ole Kristensen.