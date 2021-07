Se billedserie Susanne Jensen og Marianne Olsen har været veninde siden »dengang i skolebussen«. I dag er de begge gået på pension og nyder både hinandens selskab, den friske luft og de lange gå-ture flere gange om ugen. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Skolebussen bragte dem sammen - for 54 år siden

Nære relationer har større betydning for vores lykke end penge eller berømmelse. Det ved forskerne - og det ved Marianne Olsen og Susanne Jensen, der har kendt hinanden, siden de var 14 år. I det gamle og tætte venskab både inspirerer og udfordrer de hinanden.

Der var god kemi fra start mellem dem - i skolebussen fyldt med elever fra 8. og 9. klasse på vej til Høng Kommuneskole.

- Bussen kørte rundt og samlede os op, der ikke længere kunne gå på den lokale landsbyskole. Lige dér mødte jeg Susanne. På den første tur husker jeg, at jeg lagde mærke til hende, og lige efter begyndte vi at sidde ved siden af hinanden på busturen til og fra skolen. Altid, fortæller Marianne Olsen.

Hjælpen er nær Marianne Olsen og Susanne Jensen gik ikke i samme klasse, men de havde matematik sammen. Her spottede Marianne hurtigt, at Susanne var hurtig til det med tal. Marianne var til gengæld en af de gode til sprog, og de to veninder fandt ud af at hjælpe hinanden med lektier.

Det med at støtte og supplere hinanden har fulgt dem siden.

De er i dag begge 68 år og mindst lige så nære veninder, som de var dengang.

Venskabet har udviklet sig, men ikke ændret sig væsentlige, mener de to gamle veninder.

- Der er mange ting, vi har til fælles, og vi har haft rigtig mange skønne oplevelser sammen - også med vores mænd og børn. Men vi er langt fra altid enige, og vi kan også diskutere. Men det er aldrig på en måde, så man er sur eller ked af det bagefter. Vi kan være rygende uenige, men vi har faktisk aldrig været uvenner, husker Susanne Jensen.

Respekt for den anden

Og her ligger en af kerneværdierne i deres gamle venskab, mener de begge:

At man respekterer den andens mening. Lytter til den og reflekterer over den, men også er lige gode venner, når debatten er slut.

- Vi er gode til at finde løsninger på problemer sammen, for vi har forskellige tilgange og ved at komme godt rundt om emnet sammen, kan vi finde fine måder at gøre ting på, mener Marianne Olsen.

Ikke videre En anden vigtig værdi for veninderne er fortrolighed. Det, man betror den anden, skal ikke videre til andre.

- I et venskab som vores er der plads til både det sjove og det svære. Men det er kun mellem os. Sådan skal det være, og det har der aldrig været tvivl om, siger Susanne Jensen.

Marianne Olsen husker, at Susanne spillede en særlig stor rolle, da Mariannes mand døde for nogle år siden.

- Alle jeg kendte, var søde og sagde »Kom eller ring hvis du har brug for at snakke«. Men man er så ked af det og har slet ikke overskud til at tage det initiativ. Det var noget andet med Susanne. Hun bankede bare på min dør og sagde: »Kom, vi skal drikke en kop the sammen«. Det var præcis det, jeg havde brug for i den situation, fortæller Marianne Olsen.

For Susanne Jensen var det ikke en meget gennemtænkt måde at tackle Mariannes sorg på.

- Jeg gjorde det bare. Det var helt naturligt at gøre det på den måde. Selv om det også var hårdt for mig, for Mariannes mand var jo også min gode ven gennem mange år, siger Susanne Jensen.

Det er ikke kun dybe samtaler, der fylder i deres venskab.

I sjov og alvor De taler også sammen om små hverdagsbegivenheder, børn og børnebørn, den politiske situation i ind- og udland - og hvad der ellers optager dem.

Sådan cirka en gang om dagen ringer de til hinanden. Også selv om de lige har været på en af deres lange gå-ture i naturen omkring Ruds Vedby. Når der er noget, der skal ud, skal det ud, og så ringer man til sin tætteste veninde.

Gå-turene er der tre af om ugen. Hver gang er distancen 8,6 kilometer, og tempoet er forholdsvis højt, Marianne og Susanne går på tid og er stolte af rekorden på 1,24 time.

- Selvom vi er effektive, så kan vi sagtens snakke samtidig, griner Marianne Olsen.

Walk and talk De tre ugentlige ture er blevet en fast del af veninders gode liv sammen, siden Marianne gik på pension fra Filadelfia for lidt over to år siden.

Susanne Jensen var gået på efterløn lidt tidligere.

- Det er en rigtig god kombination af, at vi får snakket, at vi får frisk luft, og at vi motionerer, fastslår Susanne Jensen.

Det er faktisk kun børnebørn, der kan komme i vejen for deres gå-aftale på mandage, onsdage og fredage. Hvis det sker, aftaler de en anden dag at gå sammen.

Men gå-ture, hyggelige møder i deres private hjem og samvær i mange andre forbindelser er slet ikke nok for de to gamle veninder. De er også begge aktive i Ruds Vedby Borgspil, der er byens stolte friluftstradition - når der altså ikke er corona.

Også andre venskaber Marianne er formand for borgspillet, og Susanne er kasserer.

- Vores veje krydses mange steder i livet, men vi har altså også andre veninder hver især. Jeg holder meget af mine andre veninder, som jeg har mødt senere i livet, men det er altså noget særligt med Susanne, som jeg har kendt i så mange år, konstaterer Marianne Olsen.

Det er både Susanne Jensens og Marianne Olsens råd til andre gamle venindepar, at man skal rumme, at der er andre veninder, som også skal have en plads i den andens liv.

- Altså ikke noget med at blive jaloux over det, formaner Susanne Jensen.