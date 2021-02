Skolebørn mødt af ubehagelig graffiti

- VI fordømmer på det kraftigste denne truende graffiti. Det er ubehageligt for vores lærere, der gør alt, hvad de kan i denne situation for at medvirke til, at eleverne kommer i skole til en tryg og forudsigelig hverdag. Den tryghed ødelægger denne truende graffiti, siger skolens leder Helene Bähr.