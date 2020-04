Skolebørn digter om corona

Børnene i 5.a på Sorø Borgerskole har benyttet en del af danskundervisningen til at skrive digte om corona.

Det blev til 20 digte alt i alt, og jeg er stolt af børnene, for digtene blev rigtig gode, fortæller lærer Birgitte Ranvig.

Vi tager nogle stykker af digtene her:

Vi skal holde os inde,

for at få den til at forsvinde.