Se billedserie Steffanie Olsson (forrest), Nanna Jagenreuter Jensen (i midten) og Linnea Sennefelder håber, at det lykkes at skaffe mange sponsorer, så studierejse-kassen kan blive fyldt på. Foto: Bjarne Stenbæk

Send til din ven. X Artiklen: Skolebod lukkede: Dianalund- elever vil løbe studieturen op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skolebod lukkede: Dianalund- elever vil løbe studieturen op

Sorø - 01. september 2020 kl. 18:27 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

9. årgang på Holbergskolen i Dianalund skaffer penge til rejse via et »sponsorløb«.

Hvor langt kan sådan cirka 50 skoleelever på 14-15 år løbe på to timer? Det svar foreligger fredag den 11. september klokken 11.30. Her kommer sidste løber nemlig i mål i det »sponsorløb«, som 9. årgang på Holbergskolen i Dianalund arrangerer.

Adios España - Normalt kan vi tjene penge til en studietur ved, at årgangen bestyrer skoleboden, fortæller Steffanie Olsson, Linnea Sennefelder og Nanna Jagenreuter Jensen.

- Men på grund af coronaen blev skoleboden lukket i marts, og den kan vi desværre ikke åbne endnu. Vi nåede kun at have skoleboden et halvt år, og det var ikke nok til at tjene ind til en studierejse.

9. a og b skulle i uge 41 have været til Spanien - men igen: Covid-19 har sat en stopper for de planer.

- I stedet håber vi, at tingene har ændret sig så meget, at vi kan rejse i foråret 2021, fortæller pigerne.

- Men det kræver jo så også, at vi har penge til det. Vi håber stadig at kunne rejse ud af landet, men eller har vores lærere lovet at skrue en spændende tur til Danmark sammen. Nu må vi se.

God forberedelse Fredag den 11. september tager løbet sin begyndelse klokken 9.30 med startsted ed Dianalund Centret. Strækningen, der skal løbes, er på cirka 3,5 kilometer ud over Karsholtevej til Frilund Biler og hjem ad Ventemøllevej.

- Hver elev skal på forhånd skaffe sig sponsorer, der vil betale et beløb per løbet kilometer, fortæller de tre i årgangens pressegruppe.

- Man kan også betale et beløb per løbet kilometer for hele årgangen, hvis man vil det - og så har vi ved Dianalund Centret, der er start og mål, opstillet en doneringsbox, hvor forbipasserende kan lægge penge, hvis de vil støtte projektet. Corona-restriktionerne har betydet, at der ikke må sælges eksempelvis kaffe og kage.

Steffanie, Linnea og Nanna fortæller videre, at 9. årgang på Holbergskolen arbejder meget på tværs af klasserne. Løbe-projektet har eleverne lavet i fællesskab, og ja, en del af eleverne har været ude på træningsbanen i bestræbelserne på at kunne spæne så mange kroner samme som muligt. Netto og SuperBrugsen har sponsoreret drikkelse og frugt, så eleverne kan få lidt ekstra »benzin til motoren«.