Fra venstre: Viceskoleleder Robert Hessner, Helle Nielsen (Sparekassen Sjælland), Klaus Larsen (KSL BYG), Paw Henriksen (Højvang Laboratorier), skoleleder Jakob Storm, lærer Daina Petersen-Jessen, lærer Mads Worm Christiansen, lærer Tina Larssen, UU-vejleder Helle Poulsen og lærer Rune Trappaud Rønne. Privatfoto

Skole vil samarbejde med virksomheder

Sorø - 03. maj 2018 kl. 15:43 Af Charlotte Koefoed Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbergskolen i Dianalund og E-DUR mødtes forleden til et dialogmøde om at få aktiveret de lokale erhvervsdrivende til at gå ind i pilotprojektet »Vejen til fremtiden«.

Projektet handler om virkelighedsnære problemstillinger fra de erhvervsdrivende, som skolen kan være med i.

Det kunne være den lokale tømrer, som inddrog eleverne i et af sine projekter, hvor eleverne lavede alle beregninger og omkostninger på et byggeri.

Det kunne også være en opgave om, hvordan man organiserer sit lager bedst muligt eller at sætte en event op, som for eksempel når Dianalund B&U Kultur arrangerer et foredrag eller grundlovsfesten den 5. juni. Hvad skal der organiseres, hvad er økonomien i det, hvordan skal noget sådant markedsføres?

Det, Holbergskolen ønsker med »Vejen til Fremtiden«, er, at de projekter, som virksomhederne løser i dagligdagen, bliver forelagt for eleverne.

- Det behøver ikke være særligt store projekter, det vigtigste er, at de udspringer af et reelt problem i virksomheden. Der er ikke krav om, at virksomheden efterfølgende skal være deltagende i opfølgning eller sparring undervejs, siger skoleleder på Holbergskolen Jakob Storm.

Det er eleverne på 7. klassetrin, der er med i projektet.

- Baggrunden for pilotprojekt »Vejen til Fremtiden« er at arbejde med undervisningsudvikling, således at flere elever kan blive uddannelsesparate. Det handler om at undervisningen bliver mere rettet mod noget der kan bruges til noget. At eleverne opnår en forståelse af, at man er afhængig af hinanden. Samtidig søger projektet også at klæde eleverne bedre på i forhold til deres sociale, faglige og personlige kompetencer. Derfor skal eleverne blandt andet prøve at arbejde med at løse et reelt problem beskrevet af en virksomhed fra det virkelige liv, siger Jakob Storm.

Med i projektet er også et ønske om at koble relevante ungdomsuddannelser på. For eksempel ved at en tømrerlærling kommer på besøg og hjælper til med at bygge på værkstederne og fortæller om sit fag.

Har man lyst til at være en del at projektet, kan man henvende sig til Jakob Storm på Holbergskolen eller til E-DUR.

Der har været afviklet møder med Sorø Erhverv, og projektet er berammet til at begynde i næste skoleår. Ruds Vedby Skole er ligeledes en del af »Vejen til Fremtiden«.