En bygning på Islandsvej i Dianalund brændte så voldsomt, at røgen lagde sig over nabolaget. Foto: presse-fotos.dk

Skole skulle evakueres men kaldeanlægget virkede ikke

Sorø - 25. juni 2021 kl. 19:14 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

Onsdag den 21. april ved middagstid var en brand i et botilbud på Islandsvej i Dianalund så kraftig, at det påvirkede nabolaget.

Brandvæsnets indsatsleder Søren Hückelkamp var en af dem, der oplevede branden på tætteste hold.

- Da jeg ankom, trykkede jeg godt nok på »den store knap«, men branden udviklede sig så hurtigt, at vi ikke kunne nå at blive folk nok. Ja, vi kunne ikke engang nå at rulle slangerne ud, før bygningen var overtændt, har han tidligere fortalt.

Bygningen brændte helt ned, og branden medførte kraftig røgudvikling hen over nabolaget. Øst for Islandsvej blev man bedt om at holde sig indendøre.

Evakueringen tog 12 min. Det omfattede blandt andet Holbergskolen, hvor elever og lærere blev bedt om at samle sig i idrætshallen.

Men på skolen førte evakueringen til en uventet situation. Det gik nemlig op for personalet, at skolens gamle kaldeanlæg ikke virker og ikke kunne bruges til at give brandvæsnets besked videre til klasserne.

Derfor måtte lærerne løbe rundt til de enkelte klasser for at få dem med til idrætshallen. Evakueringen tog omtrent 12 minutter.

Efter episoden er skolebestyrelsen utilfreds med, at der ikke er noget fungerende kaldeanlæg.

- Vi vidste godt, at det ikke var 100 procent brugbart. Vi har bare ikke tænkt over det før nu, siger Michael Riis Becker.

Han er formand for skolebestyrelsen og selv tidligere brandmand.

Søger om 500.000 kroner - Det er altid vigtigt at kunne spare tid ved en brand eller en ulykke. Jo hurtigere, des bedre er det. Der går ekstra tid, når man skal rende rundt og banke på dørene i stedet for at trykke på en knap, siger han.

Derfor opfordrer skolebestyrelsen nu politikerne til at finde penge til en løsning, når 2022-budgettet skal forhandles på plads senere på året. Skolebestyrelsen har sendt et budgetønske til Sorø Kommune, hvor de søger om 500.000 kroner til et alarmerings- og kaldeanlæg.

- Det kunne være rigtig dejligt, for nu stod vi i en situation, hvor det kunne have været rart at have et kaldeanlæg. Og jeg tænker, at det kunne være smart at gøre det i forbindelse med den kommende modernisering af skolen, siger Michael Riis Becker.

