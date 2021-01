Skole skal have helt ny ledelse

- Jeg har længe vidst, at jeg ønskede at gå på pension, når jeg blev 61,5 år, og det bliver jeg til efteråret. Og så var det bare at få det sagt. Det er det rigtige tidspunkt for mig også i forhold til mit privatliv. På grund af nogle opsparede fridage, stopper jeg ved sommerferien, fordi det vil være lidt mærkelig at skulle stå på første skoledag i august og byde velkommen til nyt skoleår, når jeg alligevel snart stopper, siger Carsten Andersen