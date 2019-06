Se billedserie Marie Nightingale er formand for Sorø Borgerskoles Forældreforening. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Skole sætter Mygind ind i kampen mod stofferne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skole sætter Mygind ind i kampen mod stofferne

Sorø - 22. juni 2019 kl. 10:52 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I oktober i fjor blev 16-årige Marcus Christensen fra Dianalund ramt af et hjertestop efter indtagelse af stoffet MDMA. Dødsfaldet var et chok for lokalsamfundet. Ingen havde forventet, at det kunne ske - men det kan det selvfølgelig. Og det kan ske igen.

Læs også: Cykelpiloter nu med røde jakker

- Der er problemer med stofmisbrug blandt unge alle steder. Også i Sorø, siger formanden for Sorø Borgerskoles Forældreforening, Marie Nightingale til Dagbladet og Sjællandske.

.

- Det er også en kendt sag, at unge eksperimenterer og tager chancer. Men vi vil gerne gøre en indsats for at give både de unge og deres forældre en viden, der gør, at de kan styre uden om problemerne. Det tænker vi, at foredraget med Peter og Julius Mygind kan medvirke til. De fortæller om, hvordan familien Myging greb tingene an, da sønnen Julius kom ud i et misbrug.

- Uden at gå tættere på kan jeg godt sige, at vi også på Sorø Borgerskole har unge, der kommer lidt ud på kanten af tilværelsen, fortsætter hun.

- Når først skaden er sket, er det jo for sent. Derfor vil vi gerne arbejde præventivt og sætte tidligere ind. De unge skal have oplysninger om, hvor farlige stofferne er. De skal også udstyres med de handlemuligheder, de har, for at undgå at komme ind i et misbrug eller at lade sig friste til at eksperimentere med stoffer, der reelt er livsfarlige.

- Endelig håber vi jo på, at forældrene bakker op. Det er nødvendigt, at vi følger med i de unges liv. Jeg ved godt, at man ikke kan opdage alt, men det er vigtigt, at vi spørger og bliver ved med at spørge - også selv om de unge bliver irriterede. Som far og mor er du ikke en ven, der skal blande sig uden om. Du er forælder og dermed en vejleder og en rollemodel, siger Marie Nightingale.

Marie Nightingale, der selv er mor til en pige på 12 og en dreng på 14, og den øvrige bestyrelse i forældreforeningen står sammen med Sorø Borgerskole, hvor især AKT-pædagog Signe Flyvbjerg har været primus motor, bag et projekt på 8.-9. klassetrin. Det begynder efter sommerferien, og det gennemføres i samarbejde med organisationen »U-turn«, der i Københavns Kommune arbejder med misbrug og ungdoms-problematikker.

- De professionelle behandlere fra »U-turn« kommer på besøg i klasserne, fortæller viceskoleleder Nanna Kessel.

- Inden de kommer, har de fået en briefing fra klassens lærere. Folkene fra »U-turn« taler både med klasserne og med de enkelte elever, og vi håber, at den dialog kan åbne ind til de problemer, der eventuelt er. Behandlerne er halvanden time i hver klasse, og efterfølgende slutter de af med at give lærerne en orientering.

Skolens forældreforening har via sine aktiviteter og et beskedent medlemskontingent på 50 kr. om året samlet penge ind til besøget fra »U-turn«.

- Vi synets også, at det kunne være en fin afslutning på det projekt at få besøg af Peter og Julius Mygind, men da det efterhånden begyndte at knibe med midlerne, søgte vi fondene bag Sjællandske Medier, siger Marie Nightingale.

- Peter og Julius Mygind kan give et andet perspektiv på hele udfordringen omkring stofmisbrug, og de har erfaringen for, hvad man kan gøre som familie. De kan også fortælle om, hvilke signaler man især skal være på vagt overfor.

Til foredraget inviterer skolen alle eleverne fra 6.-9. klassetrin - omkring 220 elever - og deres forældre.

relaterede artikler

Fondsmidler vakte glæde hos modelbyggere 22. juni 2019 kl. 08:03

Succesrig løbeklub får håndsrækning 22. juni 2019 kl. 06:51

Pengeregn over 22 sjællandske foreninger fra mediefondene 22. juni 2019 kl. 06:40