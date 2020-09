Skole lammet af corona: En elev smittet

Det har store konsekvenser for Frederiksberg Skole i Sorø, at en enkelt elev på 5. årgang er testet positiv for Covid-19.

Det har nemlig betydet, at skole ikke bare har måttet hjemsende de 74 elever på 5. årgang, men også har måttet sende hele 6.,7. 8. og 9. årgang hjem til virtuel undervisning.

- Det har vi gjort fordi, vi også har måttet hjemsende i alt 21 lærere og syv vikarer, der har undervist eleverne, fortæller skoleleder Ole Kristensen.

- De 21 lærere udgør næsten halvdelen af vores lærerstab, så vi kan ikke undervise de ældste årgange på skolen. Lærere og vikarer skal testes og have resultatet, inden de må komme på skolen igen. Vi håber, at det kan være afsluttet senest på fredag.

Eleverne på 5. årgang skal enten testes eller holdes hjemme i syv dage.

Ole Kristensen roser forældre og elever for at have udvist stor forståelse og have medvirket positivt til at få klaret udfordringerne, så sikkerheden bliver optimal, og så skolen så hurtigt som muligt kan vende tilbage til normal drift.