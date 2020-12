Lærlingebesøget på Ruds Vedby Skole blev en succes. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Skole fik besøg af fire lærlinge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skole fik besøg af fire lærlinge

Sorø - 01. december 2020 kl. 18:53 Kontakt redaktionen

Det var en noget anderledes skoledag, 8. klassetrin på Ruds Vedby Skole havde i onsdags.

8. klasserne fik nemlig besøg af fire lærlinge, der fortalte om deres fag, deres vej der til og deres egne overvejelser med mere. Og det hele var langt fra teori, for lærlingene havde også forskellige praktiske opgaver med til eleverne, der blandt andet skulle lære at samle en stikdåse. Eleverne fik naturligvis også mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Der var tale om to elektrikerlærlinge fra Multi-Tech samt en tømrerlærling og en murerlærling fra Kopp Sorø, og de fik i høj grad engageret de unge skoleelever.

Ordningen udspringer af Job- og Uddannelsesmessen i januar. Her blev det nemlig på et dialogmøde mellem lærere, skoleledere og virksomheder aftalt, at der skulle arbejdes på et egentlig lærlinge-ambassadørkorps.

Sorø Erhverv udarbejdede sammen med styregruppen i Elev- og Lærlingenetværket en liste over lærlinge, der gerne ville ud og fortælle skoleklasser om deres uddannelse og arbejde, men på grund af corona gik der noget tid, før det blev muligt.

Besøget blev til i et tæt samarbejde mellem Sorø Erhverv og UU-Sorø. Sorø Erhverv har stået for at få virksomhederne til at finde lærlinge, som gerne ville komme ud på skoler. Og UU Sorø har stået for at få skolerne til at byde ind med datoer.