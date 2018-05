Se billedserie - Der er ikke nogen, der beklager situationen mere, end jeg gør, siger udvalgsformand Lars Damgaard Pedersen (DF). Foto: Kim Rasmussen

Skole-budgetter kan ikke holde

Sorø - 30. maj 2018 kl. 13:40 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Budgetoverskridelser på specialundervisningen dækkes af almenundervisningen. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Der er store udfordringer på de fleste af kommunens folkeskoler med at få budgettet til at hænge sammen. Det er specialundervisningen, som skolerne kæmper med, og på børn og undervisningsudvalgets møde forleden fik politikerne fremlagt handleplaner fra de forskellige skoler. Penge til at dække budgetoverskridelsen tages især fra almenundervisningen.

- Der er ikke tale om, at vi tager penge fra skolerne. Skolerne har overskredet deres budget, og de penge skal naturligvis dækkes ind igen. Der er ikke nogen, der beklager situationen mere, end jeg gør, men det er altså sådan, det er, siger formanden for børn og undervisningsudvalget, Lars Damgaard Pedersen (DF).

- Vi er dog opmærksomme på, at der er økonomiske udfordringer, og det er vi i fuld gang med at gøre noget ved. Dels har vi af PwC fået udarbejdet en rapport over problematikkerne i specialundervisningen med forslag til, hvordan problemerne kan løses, og dels skal vi i år se på den resursetildelingsmodel, vi benytter. Den skal ændres.

Resurserne tildeles efter forskellige kriterier. Her tæller eksempelvis antallet af elever 40 pct. og antallet af klasser 40 pct. Antallet af elever er faldende i disse år. Betyder det faldende elevtal, at antallet af klasser falder, så falder også udgiften til personale - lønudgifterne udgør 92 pct. af skolernes budgetter. Men medfører det faldende elevtal blot, at der bliver færre elever i klasserne. Det giver færre penge til skolerne, der altså ikke oplever den tilsvarende reduktion i udgifterne.

- En ny tildelingsmodel kan først komme til at gælde fra skoleåret 2019, men vi er som nævnt opmærksomme på problematikken, og vi har jo også anvisningerne fra PwC-rapporten at hlolde os til, siger Lars Damgaard Pedersen.

- Eksempelvis ligger vi sammenlignet med andre kommuner rigtig højt i visitering til specialundervisning.

En enkelt skole har kunnet præsentere et overskud i forhold til budgettet. Det er Ruds Vedby, hvis forventede resultat for 2018 viser et plus på 24.810 kr.

Sorø Borgerskole må med et mer-forbrug på 2.109.747 kr. dele tilbagebetalingen ud på både 2018 og 2019. Det er medvirkende til, at der i 2018 fortsat mangler 591.015 kr. i at nå i mål. De penge må politikerne finder et andet sted. Borgerskolen reducerer i personalet og i skolens aktiviteter, ligesom skolen gennemgår de aftaler, skolen har og forsøger at finde billigere tilbud til elever, der er placeret uden for kommunen.

Pedersborg Skole, der forventer en overskridelse på 740.355 kr., er også nødt til at skære ned i personalegruppen, mens skolen også forsøger at etablere egne og billigere tilbud for de elever, der er placeret uden for kommunen samt i kommunens supercentre.

Stenlille Skole vil reducere i medarbejderstaben på det almene område, spare på de aktivitetsudgifter, der ikke er kontraktbaserede, og sænke serviceniveauet ved at revisitere og nyvisitere i forbindelse med specialundervisningen. Skolen mangler 681.999 kr.

Holbergskolen i Dianalund vil nu sine manglende 300.000 kr. ved at hjemtage elever fra andre tilbud og selv skabe et billigere tilbud, og på Frederiksberg Skole svarer den halve million, der mangler, præcis til det beløb, man nu er færdig med at tilbagebetale fra en tidligere overskridelse, så på den måde går det lige op.

Men for de fleste af skolerne er det sådan, at man i forvejen har taget midler fra almenundervisningen og i stedet brugt dem til specialundervisning.

Handleplaner mv. blev taget til efterretning med bemærkningen om, at holder Ruds Vedby Skoles overskud, bruges pengene til at tilbagebetale ekstra tildelte midler til skolens SFO. Den udgift har de øvrige skoler måttet finansiere.

Enhedslistens Bo Mouritzen tog ikke redegørelsen til efterretning. Han fik ført til protokols, at han opfatter handleplanerne som sparekataloger. Bo Mouritzen anførte også, at han finder det uacceptabelt, at der fortsat spares på almenundervisningen, ligesom han mener, at folkeskolen i Sorø Kommune er underfinansieret.