Skole bliver den første svanemærkede i Norden

Sorø - 15. januar 2021 kl. 10:33 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Sorø Kommune har netop modtaget 2,9 mio. kr. af Realdania til den planlagte renovering og modernisering af Holbergskolen. Sidste år fik kommunen godt 1,8 mio. kr. til istandsættelse af den del af skolen, der skal huse daginstitutionen Troldehaven og indskolingen.

Realdania giver beløbet, fordi hensigten med skolerenoveringen er at gøre det så bæredygtigt, at Holbergskolen bliver den første skole i Norden, der kan få Svanemærket.

500.000 kr. af det nye beløb skal bruges på at gennemføre en bæredygtighedsanalyse, og de 2,4 mio. kr. er en hjælp til at gennemføre selve renoveringen.

Såvel borgmester Gert Jørgensen (K) som formand for børn- og undervisningsudvalget Lars Damgaard (DF) glæder sig over støtten til projektet, som byrådet selv har afsat 80 mio. kr. til.

- Alting begrænses jo af økonomi, og indtil det for os alle er en helt naturlig ting at bygge bæredygtigt, så vil det ofte være et noget dyrere byggeri. Så Realdanias midler er på miljøet og vores børns vegne hjerteligt velkommen, siger Lars Damgaard.

Også formand for teknik- og miljøudvalget, Jens Nygaard ser gode muligheder:

- Udover at projektet bliver et kæmpe plus for Dianalund og bidrager til den samlede klimaindsats i Sorø Kommune, så vil det give os værdifulde erfaringer med bæredygtig renovering, som vi kan bruge i fremtiden og også stille til rådighed for andre bygherrer gennem Realdanias videnspanel.

Renoveringsprojektet forventes udbudt i efteråret 2021 med henblik på opstart i 2022. Bygning A er den første, der bliver taget fat på. Hele den gennemgribende renovering ventes afsluttet i 2024.

Af projektbeskrivelsen fremgår det, at kommunen ønsker at "renovere skolen gennemgribende således, at den kan møde nutidige pædagogiske mål og krav. Samtidig er det et ønske, at bearbejde bygninger helhedsorienteret, således at de vil fremtræde med et entydigt og ensartet udtryk.

Derudover bliver der lagt vægt på, at arkitekturen giver et samlet udtryk præget af åbenhed og tilgængelighed, samtidig med at skolens bygninger og rum kan understøtte brugernes daglige arbejdsgange og de pædagogiske visioner og principper. Byggeriet skal være innovativt og skal udføres i godt, dansk håndværk og design.«

Bæredygtigheden i projektet opnås blandt andet gennem genanvendelse af eksisterende bygninger og materialer, optimering af driften gennem reduktion i antallet af kvadratmeter samt gennem CO2-besparende elementer i form af isolering, klimavinduer, klimaskærm samt materialevalg.