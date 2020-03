Skønhedsklinik åbner i Østergade

- Jeg er uddannet kosmetolog samt vippe- og negletekniker, og jeg er enormt glad for mit fag. I øjeblikket har jeg Clinic Body & Skin i Ringsted hos Frisør Hos Peter, men har valgt også at åbne klinik i Sorø. Her i byen har jeg lejet mig ind hos Sorø Smertebehandling v/Anja Funder på Østergade, og her vil jeg være at finde hver mandag fra klokken 9.00 til 18.00. Jeg har første åbningsdag i Clinic Body & Skin den 9. marts, siger Charlotte Andersen, der bor i Pedersborg sammen med sin mand, Peter.