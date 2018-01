Se billedserie Den politiske plan var i løbet af det kommende år at samle de to Troldehaver i bygningen på Sømosevej. Om den plan kommer til at holde, ved ingen endnu. Sømosevej-institutionen er angrebet af skimmelsvamp og har stået ubenyttet hen den seneste måned. Foto: Bjarne Stenbæk

Skimmelsvamp: Pavilloner bliver løsningen

Sorø - 02. januar 2018

En lidt længerevarende genhusning af børnene fra daginstitutionen Troldehaven på Sømosevej i Dianalund bliver løst med to pavilloner, der bliver stillet op ved Troldehaven på Lundtoftevej her hurtigt efter nytår. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Genhusningen er nødvendig, fordi der i Sømosevej-institutionen i begyndelsen af december blev konstateret skimmelsvamp. De 33 børn blev faktisk flyttet omgående væk fra Sømosevej og hen til Troldehaven på Lundtoftevej, hvor der i forvejen er 29 børn. Den voldsomme overbelægning blev i december løst ved at inddrage et motorik-rum til stue og ved at lave en udegruppe for nogle af børnene.

De to pavilloner vil i løbet af en måneds tid i øvrigt blive bygget sammen med Lundtoftevej-institutionen, således at man kan færdes i alle rum uden at skulle ind og ud af bygningerne.

Hvor længe pavillon-løsningen kommer til at være gældende, tør børn- og familiechef i Sorø Kommune, Henrik Madsen, endnu ikke sige noget om:

- Vi forventer i løbet af januar at få et overblik over, hvor gennemgribende skimmelsvampangrebet er i bygningen på Sømosevej. Og vi regner med at kunne præsentere en sag for politikerne i februar. Om det bliver renovering eller nedrivning, kommer jo helt an på omfanget og økonomiske udgifter, siger Henrik Madsen til Dagbladet og Sjællandske.

Skimmelsvampen blev konstateret efter, at personalet i et stykke tid havde oplevet gener, der kunne have med indeklimaet at gøre. Skimmelsvampen er ikke synlig, men sidder inde i bygningens konstruktion, og de prøver, der er taget, viser massiv forekomst.

Henrik Madsen oplyser, at Sundhedsstyrelsen er blevet konsulteret:

- Vurderingen fra Sundhedsstyrelsen er, at der ikke er nogen, der har taget skade af at opholde sig i bygningen på Sømosevej, siger Henrik Madsen.

Forældre, der er bekymret, kan dog altid kontakte kommunens sundhedsplejerske.

Det er i øvrigt kun et par måneder siden, at Sorø Byråd vedtog et budget, der afsatte 770.000 kr. til i 2018 at samle de to afdelinger af Troldehaven under ét tag - og det tag skulle være det på Sømosevej, og altså i den nu ramte bygning.

Hvordan fremtiden nu ser ud for Troldehaverne, vil stå klarere om et par måneder.