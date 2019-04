Se billedserie Petur Holm (tv.) måtte stå for skud, men borgermødet blev holdt i en god, saglig og fordragelig tone. Foto: Anders Ole Olsen

Skellebjergvej: Autoværn er i hus - beboerne ønsker sig mere

Sorø - 28. april 2019

15 beboere og kommunens sagsbehandler deltog i et utraditionelt borgermøde på terrassen til Skellebjergvej 35. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Et forstærket og særligt modstandsdygtigt autoværn var det, sagsbehandler i Fagcenter Teknik & Miljø, Petur Holm, havde med, da han besøgte beboerne på Skellebjergvej til et utraditionelt borgermøde på terrassen hos Svend Erik Nielsen i nr. 35. 15 af beboerne havde mulighed for at deltage, men Svend Erik Nielsen kunne giver Petur Holm en underskriftsindsamling, der viser, at samtlige beboere på vejen står bag ønsket om, at der nu sker noget - for alvor.

- Det er ikke tilstrækkeligt med et autoværn, sagde Svend Erik Nielsen på beboernes vegne.

- Vi skal have hastigheden ned på 60 km/t. Vi vil også gerne have opsat en fartmåler, så bilisterne kan se, hvor hurtigt de kører, og så ønsker vi også at få dobbeltstriber, så det bliver forbudt at overhale på hele strækningen.

Petur Holm var fra begyndelsen ret defensiv overfor de øvrige forslag.

- Jeg tror ikke på den store effekt af en hastighedsbegrænsning, sagde han.

- Dobbeltstriber ved jeg ikke, om I kan få her, og en fartmåler kommer næppe på tale.

Dog lovede han at undersøge, om den mobile fartmåler, der på et tidspunkt var hos Vej & Park, kan findes frem og gøres funktionsdygtig.

- Så kan den godt stå på Skellebjergvej en del af tiden, lovede Petur Holm.

Beboerne fik argumenteret for, at hvis hastighedsbegrænsningen er på 70 km/t, kører bilisterne 90-120 km/t - eller hurtigere. Hvis den sættes ned til 60 km/t, kører de 80-100 km/t.

- Jamen, jeg vil gerne tage jeres forslag med til vores trafikkonsulent og politiet. Både hastighedsbegrænsningen og dobbeltstriberne, lovede Petur Holm.

- Og så kan vi foranstalte, at politiet tager flere hastighedsmålinger på Skellebjergvej.

- Det er fint nok, svarede Karen Inge Nielsen, der sammen med Svend Erik Nielsen tog initiativet til underskriftsindsamling og borgermøde.

- Men så skal de altså ikke komme mellem kl. 8.30 og 13. Jeg ved godt, at de alligevel tager fartsyndere i det tidsrum, men der er langt bedre fangst, hvis de er her fra kl. 5 til 9 og så igen om eftermiddagen.

Beboerne pegede også på, at der er mere økonomi at komme efter for politiet, hvis hastighedsbegrænsningen er 60 og ikke 70 km/t.

Petur Holm anerkendte, at baggrunden for beboernes ønsker er en række alvorlige ulykker, der heldigvis endnu ikke har kostet menneskeliv - men det kan nærmest betegnes som en positiv tilfældighed.

På to år har der været fire alvorlige ulykker. Senest tørnede en bil ind i et af husene og endte inde i stuen. Og for halvandet år siden fræsede et lastvognstog med en beruset chauffør, der ikke havde førerretten til en lastbil med sættevogn via grøften ind gennem en forhave op foran to huse, hvor den smadrede en campingvogn og to biler og hen til et andet hus, hvor en beboer måtte springe for livet. Lastbilen fortsatte mod Sorø, men to satte efter den i personbiler, og chaufføren blev anholdt ved Køreteknisk Anlæg i Sorø. Men der er flere eksempler på »huspåkørsler«.

- Vi tør efterhånden hverken være i vores haver eller i vores stuer, udtrykte flere af beboerne, og Petur Holm lovede, at autoværnet i løbet af en måneds tid er kommet op, så det skærmer for alle de huse, der er i farezonen.

- Vi har udfordringer på alle de gamle amtsveje, sagde han.

- Der er problemer, når beboere skal ud fra deres indkørsler. Vi har problemer med for høj fart og risikable overhalinger. Det kender vi kun alt for godt. Vejene er jo blevet til på et tidspunkt, hvor trafikken ikke var i nærheden af at være så voldsom som i dag.

Et andet problem måtte Petur Holm i første omgang henvise til Holbergskolen og Fagcenter Børn og Familier. Karen Inge Nielsen fortalte nemlig, at familierne på Skellebjergvej er nødt til at sende deres børn ud på vejen på cykel, fordi der kun kører en bus til skolen om morgenen. Vejen er kategoriseret som farlig skolevej.

- På Holbergskolen skal man spare penge. Derfor har man sløjfet vikardækningen, fortalte hun.

- Det betyder, at børnene ofte først skal møde kl. 10 - men der er ingen bus. Og de må ikke opholde sig på skolen, når de ikke har timer. Det er en meget skidt situation. Nu får vi i øvrigt snart en del unge, der skal transporteres til ungdomsuddannelserne. Her passer bussen heller ikke.