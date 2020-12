Skarpere besøgsrestriktioner på plejecentre

På grund af det stigende smittetal i Sorø Kommune og det høje smittetal i de omkringliggende kommuner har Styrelsen for Patientsikkerhed givet påbud om, at der indføres skærpede besøgsrestriktioner på plejecentrene i kommunen.

Det skriver Sorø Kommune.

Restriktionerne er lig dem, der også tidligere er blevet pålagt de omkringliggende kommuner. Påbuddet gælder fra dags dato (7/12-2020) og er samtidig givet til Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune, Odsherred Kommune og Guldborgsund Kommune.

Det centrale i påbuddet er, at det nu kun er muligt at besøge en beboer på plejecentret i den del af beboerens eget hjem, som de selv råder over, hvis der er tale om den nærmeste pårørende, eller hvis der er tale om en kritisk situation (hvis beboeren er kritisk syg, døende eller har en kognitiv funktionsnedsættelse, der giver dem et særligt behov for besøg i eget hjem).

Påbuddet giver plejehjemmene mulighed for at indrette besøgsrum, hvor op til tre personer (den nærmeste pårørende og to andre) kan besøge beboeren. Sorø Kommune samarbejder med de enkelte plejecentre om at afklare i hvilket omfang, det vil kunne lade sig gøre.

Alle øvrige besøg skal foregå på udendørs arealer. Her kan plejepersonalet efter forudgående aftale, i det omfang det er muligt, hjælpe med at gøre beboeren klar til det.

Restriktionerne påvirker ikke beboernes ret til at komme på besøg hos familie i julen. Plejecentrene i Sorø Kommune vil dog opfordre pårørende, der skal have en plejehjemsbeboer på besøg, til at få foretaget en Corona-test forud for besøget.

- Vi er klar over, at restriktionerne lander lige midt i en tid, hvor alle gerne vil se deres kære. Derfor arbejder vi på højtryk for at sikre, at det kan ske så smidigt som muligt, samtidig med at vi overholder de regler, der er til for, at alle kan undgå unødvendig smittefare, siger Social og Sundhedschef, Sorø Kommune, Annette Homilius.

Pårørende kan indhente oplysninger om mulighed for at benytte besøgsrum på de enkelte plejecentre.

Påbuddet vil senest blive revurderet d. 15. januar 2021.