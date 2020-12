Simatek har sin produktion i Jerslev ved Kalundborg, men administrationen er placeret i Energiens Hus på Energivej i Sorø. Simatek med mere end 50 medarbejdere er en af verdens førende leverandører af luftfiltrerings-løsninger. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Simatek A/S køber global filterforretning af FLSmidth Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Simatek A/S køber global filterforretning af FLSmidth

Simatek A/S med administration på Energivej i Sorø overtog til jul FLSmidths verdensomspændende posefilterforretning.

Sorø - 28. december 2020 kl. 11:54 Kontakt redaktionen

Simatek A/S er i forvejen en af de førende producenter af industrielle luftfiltrerings-løsninger, og handlen med FLSmidth omfatter alle intellektuelle ejendomsrettigheder (IP) til FLSmidths posefiltervirksomhed og enhederne i Danmark og Indien samt markedsføring og levering af posefiltre globalt. Som en del af transaktionen bliver Simatek også FLSmidths globale leverandør af posefiltre. FLSmidths AFT (Advanced Filtration Technology) bliver leverandør af poser og kurve til Simatek til cementindustrien.

Markedsleder - Denne overtagelse er et vigtigt skridt for Simatek mod at blive en førende leverandør af luftfiltreringsteknologi, fortæller Simatek A/S i en pressemeddelelse.

- Simatek styrker sit produktsortiment og sin posefilterteknologi og vil kunne ekspanderer indenfor den uorganiske mineralindustri. Købet styrker organisationen, og kunderne vil drage fordel af synergierne mellem de kombinerede produktporteføljer.

- Jeg er meget glad for at byde FLSmidths posefiltervirksomhed velkommen i Simatek familien, siger Frank Poulsen, administrerende direktør Simatek A/S.

- De bringer et væld af viden inden for posefilterteknologi, især til applikationer i uorganiske industrier, hvor FLSmidth har en lang dokumenteret erfaring med at levere luftfiltreringssystemer.

Han fortæller videre, at kombinationen af FLSmidths og Simateks produktporteføljer vil skabe en markedsleder inden for luftfiltrerings- og luftforureningsmarkederne, og at den udvidede portefølje vil gøre det muligt for Simatek at blive en global komplet serviceudbyder for kunder, der ønsker emissionskontrol af høj kvalitet.

- Simateks tekniske ingeniørers unikke færdigheder og erfaring giver os mulighed for at tilbyde assistance og rådgivning på tværs af det kombinerede udvalg af filtre til en bredere kundebase i flere brancher, føjer Frank Poulsen til.

Hemmelig pris Også FLSmidth er tilfreds med både handel og samarbejde.

- Efter at have besluttet at outsource ikke-kerneaktiviteter, var Simatek en ideel partner for vores posefilter forretning. Ved at kombinere vores produkter og markeder opnår Simatek betydelige synergier og bliver en meget konkurrencedygtig leverandør til FLSmidth - både med hensyn til teknologi og omkostninger, siger Flemming Jensen, chef for luftforureningskontrol FLSmidth.

De to parter ønsker ikke at videregive de økonomiske detaljer omkring købet.