Sille fra Sorø er videre i finalen

Her skal de dyste mod unge fra hele Danmark om pengepræmier på i alt 300.000 kr. og om chancen for at deltage i store konkurrencer i udlandet.

- »Unge Forskere« arbejder for at finde, anerkende og udfordre nye, unge talenter inden for naturvidenskab og teknologi. Her får de mulighed for at dyrke deres interesse for science, og i konkurrence med landets bedste unge forskere kan de nå helt nye højder. Alle elever skal blive så dygtige, som de kan - også de mest talentfulde, fortæller programleder for Unge Forskere, Katrine Bruhn Holck.