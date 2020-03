Det er lidt af et udstyrsstykke, når Sigurd Barrett rejser rundt med Copenhagen Phil. Foto: Peter Andersen. Foto: Peter Andersen

Sigurd spiller med orkester - og børn fra Sorø Musiske Skole

Elever i Sorø Musiske Skole øver lige lidt ekstra i øjeblikket. De skal nemlig torsdag den 12. marts klokken 19.00 på scenen i Sorø Hallen sammen med folkekære Sigurd Barrett og musikernes fra Copenhagen Phil, der også går under navnet hele Sjællands symfoniorkester. Eleverne får lov til at prøve kræfter med det professionelle orkester, og inde selve koncerten har de mange børn deltaget i en workshop med orkesterets musikere.

»Sigurd og instrumenterne« hedder arrangementet, og det er - som altid, når Sigurd har en finger med i spillet - en festlig koncert for hele familien.

Billetterne koster 150 kroner for voksne og 50 kroner for unge under 18 år. De kan købes på billetto.dk.