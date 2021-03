Foto: Lars Sandager Ramlow

Sigtet for indbrud: 48-årig udgav sig for at være teenager

Sorø - 10. marts 2021 kl. 11:06

Natten til onsdag kl. 2.15 fik politiet et opkald fra en mand, som fortalte, at der netop havde været indbrud i et hus på Rolighed i Sorø, hvor tyven havde stjålet en pung.

Lidt efter ringede anmelderen igen for at fortælle, at han fulgte efter en mand, som formentlig var indbrudstyven. Kort efter kom en politipatrulje til stedet, hvor de traf både anmelderen og den mand, der var mistænkt for indbruddet.

Den mistænkte er en 48-årig mand fra Faxe Ladeplads, som dog i første omgang udgav sig for at være den 17-årige dreng, han netop havde stjålet en pung fra.

Det blev dog ret hurtigt gennemskuet, og manden blev anholdt og sigtet for indbrud. Under visitationen fandt politiet noget hash på ham, og derfor fik han også en sigtelse efter lov om euforiserende stoffer.

Under afhøringen udgav han sig igen for at være en anden, og da politiet fandt ud af det, fik han tilføjet en sigtelse for falsk anklage.