Sidste gang vandt Sorø

Sidste år endte to projekter fra Sorø som nr. 1 og nr. 2 i den landsdækkende konkurrence. Projektet PUST fra Sorø blev kåret som vinder af Årets Lokale Forening og modtog 100.000 kr. På 2. pladsen kom projektet SUP, ligeledes fra Sorø, og de modtog 50.000 kr. til foreningskassen.

I afstemningen tager konkurrencen nemlig højde for, at antallet af medlemmer i foreningen bliver justeret i forhold til stemmerne, så det er fair for alle. Nomineringer skal indsendes via www.støtdelokale.nu. Her kan du også stemme på din favorit.