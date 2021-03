Sidste år blev der opdaget fejl og snyd for 4,5 mio kr.

- Jeg ved ikke, om jeg skal sige, at resultatet er godt eller skidt. Jeg er glad for, at fejl og snyd opdages, men vi vil jo helst helt undgå begge dele, siger Rolf Clausen (V), der er formand for arbejdsmarked- og erhvervsudvalget. Han påpeger, at fejlene kan være både kommunens og borgerens.