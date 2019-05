Anders Baagland fortæller deltagerne ved mødet på Støvlet Katrines Hus i Sorø om ShopSjælland. Bagerst til venstre er det Thomas Graulund-Jensen. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

ShopSjælland - nu er 54 med

Sorø - 04. maj 2019 kl. 20:03 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

12 tilmeldte i Sorø hørte om mulighederne i det vestsjællandske tiltag. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det er noget af en mission, Anders Baagland og Thomas Graulund-Jensen er på. I øjeblikket besøger de vestsjællandske byer for at præsentere netportalen ShopSjælland, der begyndte for nogle år siden som ShopSorø. Da de tog hul på missionen var der 14 tilknyttet netportalen - nu er der 54, og butikkerne kommer fra Kalundborg, Sorø, Asnæs, Jyderup, Odsherred og Høng. Der er derudover aftalt møde i Nykøbing S. og Holbæk. Forleden var de en tur i Sorø, hvor desværre kun 12 havde tilmeldt sig til mødet.

- Men sådan er det. Vi er indstillet på, at vi skal arbejde for at få ShopSjælland i gang. Udover informationsmøderne skal jeg også ud i de enkelte butikker, fortæller Anders Baagland, der selv har drevet forretning i Jyderup. Han er for de LAG-midler, netportalen har fået i støtte til sit »re-startskud« hyret til at trække det store læs.

- Vi ved godt, at det er et sejt træk, men det er så god og så billig en mulighed for forretningerne, at vi er overbeviste om, at det nok skal lykkes, siger Anders Baagland.

- Men skal det lykkes, er det vigtigt, at forretningerne lægger varer ind og vedligeholder siden. Det er en fejl at tro, at nethandel går af sig selv. Vigtigt er det også, at butikkerne forstår, at konkurrenten ikke længere er i byen eller i nabobyen. Konkurrenterne er over hele verden, og mange handler i dag på nettet.

- Amazon for eksempel har et kæmpe udvalg. Det er billigt, og leveringen er relativt hurtigt, fortsætter han.

- Men Amazon har ikke de lokale forretningsdrivende. Nærheden, servicen - her kan kunderne besøge butikken, få rådgivning, prøve varen osv. Det er vigtigt, at netportalen kædes sammen med den fysiske butik. Du får ikke bare en hjemmeside og muligheden for at deltage på ShopSjælland - du får også gratis hjælp, hvis du har problemer med at lægge varer op, du får markedsføring, og så er du selv medejer af portalen. Der sidder ikke aktionærer og skal tjene penge på portalen, ligesom der heller ikke skal betales en procentsats af omsætningen ved et salg.

Faktisk er der også en tendens til, at flere og flere netbutikker også etablerer en fysisk butik for at hente den fordel ind.

Der er 750 butikker på Vestsjælland, og ShopSjælland forventer at få i hvert fald 200 med.

ShopSjælland har en aftale med GLS, og både Anders Baagland og Thomas Graulund-Jensen anbefalede på informationsmødet i Sorø, at man arbejder med gratis eller i hvert fald meget billig fragt. Men det bestemmer den enkelte butik selv.

Det er fortsat Anja Finderup fra guldsmedeforretningen. Hun har tidligere i avisen betegnet Shop Sjælland som en »online gågade«. Der er mange præsentations- og søgemuligheder. En del af markedsføringsbudgettet benyttes til at sikre sig gode Google-placeringer, men det er også vigtigt, at butikkerne selv markedsfører ShopSjælland både i den fysiske butik, på deres hjemmeside og deres Facebookside.

Det koster 200 kr. om måneden at være med på ShopSjælland. Tirsdag aften meldte yderligere tre Sorø-butikker sig ind i netportalen.

- Jeg skal nu rundt til butikkerne i Sorø, og jeg håber, at mange er klar til at gå med i fællesskabet. Vi er nødt til at samarbejde, og i fællesskab kan vi løfte opgaven, siger Anders Baagland.