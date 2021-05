Seniorbofællesskabet Trianglens nye orangeri. Hvad, der er tilbage af plænen, fungerer nu som græsstier. Hvor der på billedet er jord, vil der med tiden dukke en frodig blomstereng op. Privatfoto: DAB

Seniorer siger farvel til den trimmede plæne

Sorø - 26. maj 2021 kl. 16:06 Kontakt redaktionen

- Selvom vi er oppe i årene, er der ikke langt fra tanke til handling.

Sådan siger Boy Hansen, medlem af afdelingsbestyrelsen i Trianglen, Sorø Boligselskab, mens han kigger ud over boligafdelingens nyanlagte blomstereng, hvor de første spirer titter frem.

- Vi havde det oppe på bestyrelsesmødet, og så gik vi rundt og fortalte om idéen, og at det ikke skulle påvirke huslejen. Bestyrelsen gik fra dør til dør, og ikke én sagde nej. Vi sagde: En græsplæne er lige så død for insektliv som fliser, og vi har 1.100 kvadratmeter her, fortæller Boy Hansen.

Der var opbakning til, at Trianglen i stedet for den grønne plæne skulle lægge jord til en blomstereng til glæde for både beboerne og insekterne. I midten ligger et orangeri, som flere beboere i fællesskab har fået rejst.

Man kan komme derned, hvis man følger en af de anlagte græsstier, som måske ikke er så nemme at gå på, hvis man er gangbesværet, men så hjælper beboerne hinanden, forklarer Boy Hansen.

- Du får en oplevelse af at gå på stien gennem blomsterengen. Og du kan sidde i lysthuset og drikke kaffe. Du kan sidde derinde i al slags vejr og se både solopgang og solnedgang, siger Boy Hansen.

De fleste af beboerne er forsamlet på terrassen foran fælleshuset til dagens indvielse.

- Vi gør alt for at samles. Det er guld værd, når man bliver gammel. Det er så dejligt, at vi er nået fra idéen, til at vi sidder her, siger Boy Hansen

Flere beboere har bidraget til at gøre den grønne idé til virkelighed. Afdelingsformand Bodil Bøgebjerg har gjort det administrative arbejde og søgt tilskud flere steder. Andre beboere har været med til at samle orangeriet - og der var mange løsdele og 240 kilo glasruder, som skulle sættes sammen.

En beboer har stået for at køre affald væk undervejs, og en anden har sørget for at bage kage til fejringen.

- Hvad den ene ikke kan, det kan den anden, siger Boy Hansen.