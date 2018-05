Se billedserie En hyggestund foran campingvognen på Sorø Sø Camping. Kærlighed, solskin og en kold øl på bordet. Så bliver det vist ikke meget bedre. Foto: Merete Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Seniorcamping: Det hele startede med en tur til Nordkap Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Seniorcamping: Det hele startede med en tur til Nordkap

Sorø - 24. maj 2018 kl. 05:56 Af Merete Jwnsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mona og Preben Kristensens kærlighedshistorie er både rørende og livsbekræftende. Kærligheden var skyld i, at Mona blev campist. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Mona og Prebens kærlighedshistorie kunne ikke være skrevet bedre i et manuskript til en film. Med for længst afsluttede forhold bag sig, mødtes parret ved et tilfælde på en bustur til Nordkap i 2007.

- Da jeg så Mona stå uden for bussen med sin kuffert, sagde jeg til min bror, at »hende vil jeg leve resten af mit liv med«, siger 74-årige Preben Kristensen, mens han kigger kærligt over på sin ét år ældre hustru.

Busturen blev i dén grad et vendepunkt for dem begge, for parret flyttede sammen et par måneder efter hjemkomsten, og det følgende år - den 5. december, blev de gift. I dag bor Mona og Preben Kristensen i et lille rækkehus i Jerslev Sj. tæt på Kalundborg. Kærligheden og hengivenheden mærkes tydeligt. Blikke og smil siger alt!

- Jeg er ud af en søskendeflok på ti, og vi har altid camperet. Glæden er bestemt ikke blevet mindre med årene, og dét at campere er jo lidt af en livsstil, siger Preben Kristensen, der har været selvstændig murer.

- Jeg har til gengæld aldrig nogensinde camperet, og det var først, da jeg mødte Preben, at jeg fandt ud af, hvor vidunderligt det er, siger Mona Kristensen med et smil.

Det var i foråret 2008 at ægteparret købte deres første campingvogn, og dengang gik turene både til ind- og udland.

- I 2011 fandt vi campingpladsen her ved Pedersborg Sø, og så kom vi aldrig videre. Vi købte en nyere Hobby-campingvogn samme år, og den har fået grønne plader og står nu fast på pladsen her på Eucalyptusstien. Selvom vi har et liv derhjemme med både petanque og Røde Kors-arbejde, så er vi her så tit, vi kan komme af sted. Sorø Sø Camping er en oase med nogle helt fantastiske campingværter, siger Mona Kristensen, mens hendes mand nikker ivrigt.

Parret har et hold venner i den modsatte ende af campingpladsen, som de mødes med fra tid til anden. Men ellers nyder de begge den lille sludder med de øvrige campister og de festlige sammenkomster, som campingværterne arrangerer. Juletræsfesten i juni måned er blot ét af dem.

- Vi er ikke typerne som er vildt sociale, for vi kan også godt lide bare at være os selv. Men campister er jo rare mennesker, og man vælger jo selv, hvor meget man ønsker at deltage i, siger Mona.

Parret fra Jerslev forsøger at udnytte campingsæsonen bedst muligt, og de stopper faktisk først, når det bliver for koldt. Vintercampister er de i hvert fald ikke.

Preben er Monas kæreste eje

- Vi tager stadig på busture, og det er et godt supplement til campinglivet. Uanset hvad, handler det om at have det godt og nyde hinanden og livet så længe vi kan. Mit kæreste eje er i hvert fald Preben. Det er der ingen tvivl om, siger Mona Kristensen smilende.