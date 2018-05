Se billedserie 75-årige Finn Due bor til daglig i en andelslejlighed i Valby, og han har tidligere arbejdet som reservedelsekspedient hos Ford og i et el-firma. Senest var han gårdmand - et job han havde i hele 23 år. Foto: Merete Jensen

Seniorcamping: - Det er trods alt lettere at være to

Sorø - 24. maj 2018
Af Merete Jensen

75-årige Finn Due har altid nydt at campere med sin hustru Ayo. Da han blev alene, valgte han at fortsætte sin campingtilværelse. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Solen kaster kaskader af lys over Sorø Sø Camping, og der hviler en lørdagssløv stemning over pladsen. For enden af Stribestien med udsigt ud over Pedersborg Sø, sidder 75-årige Finn Due fra Valby og nyder formiddagens ro.

Som 22-årig blev Finn Due gift med Ayo, og parrets allerførste campingtur gik til Silkeborgsøerne i et telt med fast bund. Senere opgraderede parret til et villatelt, hvor de blandt andet nød livet som fastliggere i tre-fire år på en campingplads i Nykøbing Sjælland.

- Vi valgte dog at flytte campingplads til Solholm Camping ved Bjerge Strand på Vestsjælland, og her lå vi i 22-23 år på en sommerplads, inden vi ville forsøge os som vintercampister. Det blev her på Sorø Sø Camping i vinteren 1996, og her har jeg været siden, siger Finn Due som troligt har fornyet samme plads alle årene.

For seksten år siden på en tung septemberdag mistede Finn sin hustru, og selvom sorgen overskyggede alt, valgte han allerede den følgende vinter at fortsætte sin tilværelse som campist.

- Det var et bevidst valg. Jeg kunne da godt have gravet mig ned i min andelslejlighed i Valby - men til hvilken nytte, spørger han lakonisk.

- Som campist er man aldrig helt ensom, selvom der er sket et skifte, siden jeg blev alene. Det er alt andet lige lettere at være to, både når der skal drikkes en øl »over hækken« eller når man går ned i Sorø by og spiser, siger han.

Men Finn Due vil fortsætte som campist lige indtil den dag, hvor han ikke kan eller må køre bil længere. Han har derfor netop investeret i en spritny Adria-campingvogn og et kæmpestort fortelt, som også kan klare de kolde vinterdage.

- Jeg nyder virkelig at campere, og lige her er der sol hele dagen og en fantastisk udsigt til Pedersborg Sø. Med naturen så tæt på, kan man ikke gøre andet end slappe af og nyde livet, siger han.

På den anden side af hækken bor Finn Dues gode venner siden starten af 1970'erne, Lilian og Aksel. Deres selskab holder han meget af, men ellers blander han sig ikke så meget med de øvrige campister.

- Ayo ville nok sige, at jeg er »den stille dansker«, siger han og fortsætter:

- Nogle gange kobler jeg campingvognen fra teltet og drager ud i det danske land sammen med en kammerat som også har sin egen campingvogn med. Men det er så sjovt, for mange af de steder, hvor vi camperer, tror folk, at vi er homoseksuelle - selvom vi har hver sin vogn. Vi gider ikke engang forklare os. Folk må tro dét de vil, jeg er sådan set ligeglad, siger Finn Due grinende.