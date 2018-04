Se billedserie Margret Løkkegaard i smuk balletpositur ved barren. Foto: Thomas Olsen

Seniorballet med ynde og flotte fødder

Sorø - 23. april 2018 kl. 13:19 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Denne eftermiddag bryder blide klavertoner stilheden i gymnastiksalen på Frederiksberg Gamle Skole, hvor Ung Sorø i dag holder til. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Koncentrationen lyser ud af de syv kvinder som alle er i deres »bedste alder«. I dag er kun cirka halvdelen mødt op, da kvinderne af forskellige årsager har måttet melde afbud.

Sorø Balletforening har stor succes med deres forskellige ballethold, som tæller balletfitness, motionsballet, klassisk ballet samt seniorballet. I dag er seniorballet i fuld gang - dog i et adstadigt og kontrolleret tempo, for der er speciel fokus på balance.

Med graciøse bevægelser, bløde arme og rank holdning følger de fremmødte kvinder Charlotte de Neergaards instruktioner, mens de støtter blidt til barren. Dette her er seniorballet, men de smidige øvelser har intet til fælles med ældremotion, strutskørt eller tåspidssko. Det er træning for hele kroppen, og selv de mindste muskelgrupper bliver rørt.

- Husk at trække vejret, siger instruktør Charlotte de Neergaard henvendt til de syv kvinder, mens hun går rundt blandt dem og blidt retter en arm eller en fodstilling.

- Det er genial træning, og der er faktisk mange der kalder det for »gigttræning«, og det er faktisk ikke uden grund. Her bliver hele kroppen rørt uden nogle former for belastning, siger hun.

Der er ingen tvivl om, at denne form for ballet er rettet mod »almindelige mennesker«, men alligevel har halvdelen af dagens fremmødte på én eller anden vis dyrket ballet før. Det ses tydeligt på de ranke kroppe, den urokkelige balance, de strakte fodled, de meditative gentagelser og de graciøse bevægelser som netop kendetegner balletdansere.

- Halv tå, hel tå, halv tå og så plié, instruerer Charlotte de Neergaard, mens Søren Bebes musik fylder rummet med smukke toner.

Holdet har været i gang siden september og fortsætter til og med juni. Hele sommeren er der »drop-in-træning«, hvis man ønsker at træne uden for den ordinære sæson.

- Alle kan være med, og man er meget velkommen til at få en gratis prøvetime. På holdene har vi et godt sammenhold, solid træning og så går vi altid hjem med et smil på læben, siger Charlotte de Neergaard.

Hvis man vil vide mere om Sorø Balletforenings forskellige træningshold, kan man gå ind på hjemmesiden www.balletforening.dk. Søndag den 29. april fra klokken 14.00 til 15.30 holder Sorø Balletforening - i anledning af Dansens Dag, en åben og gratis workshop på Skolevej 1 i Sorø.

På workshoppen skal der ikke danses, men der er fokus på, hvad der sker inden selve dansen. Det vil sige, at deltagerne bliver undervist i, hvordan man står, går og bevæger sig optimalt. Derudover får man lov til at snuse til spændstighedstræning og får ydermere syv trin til en god holdning.

Efter workshoppen har man med garanti en større bevidsthed omkring dét at bevæge sig, og på denne måde er man bedre klædt på til - på et senere tidspunkt - at kaste sig ud i dansens fortryllende verden.

Workshoppen er gratis, men man skal tilmelde sig ved at sende en e-mail til charlotte@intelligentfitness.dk.