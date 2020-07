Ebbe Jørgensen er eller var frivillig i Sorø Senior Service. Nu har han måske været på indkøb for de ældre for sidste gang. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Senior Service frygter at ordningen bliver lukket ned

På møder i juni har social- og sundhedschef Annette Homilius og leder af Social Service nemlig gjort det klart for Sorø Senior Service, at sidstnævnte skal ophøre som leverandør af indkøb til visiterede borgere i eget hjem.

I 17 år har frivillige i Sorø Senior Service handlet ind for Sorøs pensionister og andre, der har svært ved at komme i byen selv. Nu vil Sorø Kommune tilsyneladende ikke være med længere.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her