Sengepladser skal aflaste sygehuse

Sorø - 25. marts 2020

Hvor der hidtil har været foredrag, fællesspisning, underholdning og hygge, står der i dag 15 hospitalssenge.

Både den store og den lille sal på Kaarsbergcentret i Sorø er netop blevet indrettet som modtagestuer for patienter, der eventuelt vil blive sendt tidligere hjem fra de sygehuse, de er indlagt på, fordi sygehusene kan få brug for pladserne til corona-smittede.

De patienter, der kan blive sendt hjem fra sygehusene, vil typisk være stabile medicinske patienter og færdigbehandlede kirurgiske patienter.

De 15 pladser er, hvad Sorø Kommune ifølge sundheds-beredskabsplanen skal sørge for i en hvilken som helst krisesituation, forklarer social- og sundhedschef i Sorø Kommune, Annette Homilius.

I forvejen råder Sorø Kommune over i alt 19 midlertidige rehabiliteringspladser. 13 på Egecentret i Sorø, tre på Slaglille Plejeboliger og tre demens-pladser på Lynge Plejeboliger. Mange af de pladser er dog i øjeblikket i brug.

- Vil vil dog nok forsøge, om vi kan gøre plads på Egecentret. Måske er der nogle her, der kan komme hjem lidt før end beregnet. Så de første ekstra-patienter, vi modtager fra sygehusene, vil kunne placeres her, siger gruppeleder i den kommunale sygepleje, Anne Flensted Andersen.

Hvis også de 15 pladser på Kaarsbergcentret, der ligger meget tæt på Egecentret, bliver taget i brug, vil der også her skulle være bemanding døgnet rundt.

Sorø Kommune forventer at kunne klare det med eksisterende personale:

- Patienterne på modtagepladserne vil blive passet af sygeplejersker og plejepersonale, der er tilknyttet vores midlertidige pladser og vores akut-team, og som derved er kendt med borgere, der kommer hjem fra sygehuset til færdigbehandling i det nære sundhedsvæsen, siger Annette Homilius og tilføjer:

- Desuden kan sundhedsplejersker, som også har en sygeplejerske-uddannelse, komme til at indgå i kommunens sygepleje-beredskab. Sorø Kommune arbejder aktuelt endvidere på at kortlægge medarbejdere, der arbejder i andre funktioner, men som har en sundhedsfaglig uddannelse og vil kunne indgå i beredskabet.

Udover kommunens eget personale vil der være fast tilsyn af en praktiserende læge.

Forholdene på Kaarsbergcentret vil bære præg af, at det her er en ekstraordinær situation. Der er tale om sovesale, hvor det bliver lidt sværere at få sit eget »private rum«. Der er sat 10 senge op i den store sal og fem senge i den lille sal.

- Vi har nogle skærme, vi kan køre ind, så der bliver en opdeling, men her og nu har vi ikke mulighed for at afskærme hver enkelt seng, men det arbejder vi på, siger Anne Flensted Andersen.

Både hun og Annette Homilius krydser fingre for, at corona-krisen udvikler sig med lav kurve, og at de mange tiltag og begrænsninger, der er sat i værk, vil vise sig at virke. Således at det ikke bliver nødvendigt at tage de mange nye senge i brug.

- Ja, vi krydser fingre, men vi er klar, siger Annette Homilius.