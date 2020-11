Send pizzabakken det rigtige sted hen

For at hjælpe alle de pizzaglade danskere med sorteringen, kan man det næste stykke tid finde et nyt klistermærke på sin pizzabakke. Det fortæller, at pizzabakken skal smides i restaffaldet, når der er spist op. Mere end 70 pizzariaer i AffaldPlus' seks kommuner har sagt ja til at medvirke i kampagnen. Målet er, at så meget som muligt af det, vi smider ud, bliver genanvendt til nye ressourcer.