Seks nye kandidater er på banen

- Det er meget glædeligt, at vi kan opstille et hold med både nye og rutinerede kræfter. Det lover godt for det fremtidige politiske arbejde, siger formanden.

Vibeke Gylling blev valgt til kasserer, Brian Lüthje og Ulla Rasmussen blev valgt for to år mens Susan Kierch blev valgt for et år. Som suppleanter blev Lars Jensen og Tina Czajkowski valgt.