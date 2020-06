Se billedserie Bogen ?Lyshav? er på gaden, og glæden over at sen var stor hos de unge forfattere. Her er det fra venstre Jessica Joan Pia Pedersen og Natascha Holm Olesen. Med på billedet er også læreren Vibeke Bækkelund Lassen. Foto: Bjarne Stenbæk

Seks forfatter-spirer fra Sorø er med i ny og meget personlig bog

I antologien Lyshav prøver en række unge sig af som forfattere. Mange af indslagene er stærke, personlige beretninger.

»Lyshav«, hedder den antologi, som »Forfatterskolen for Unge« og »Forfattergrundkursus i Midt- og Vestsjælland« (FGK) netop har sendt på gaden. I bogen dykker unge ned i det mørke dyb og henter ord og tanker om liv, død, kærlighed, eksistens, venskab, svigt og kriser frem i lyset. Lyshav kan man blandt andet opleve på en mørk scene, der pludselig bades i lys, eller som det, man fornemmer, når man kigger ud over et spejlblankt, lysende hav. Ikke mindst sidstnævnte dækker over en dobbelthed, som Anne-Marie Donslund skriver i forordet.

De unge kommer fra FGK samt Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø Kommuner. I Sorø Kommune er det forfatter og pædagog Vibeke Bækkelund Lassen, der har undervist det unge forfatterhold i Ung Sorø-regi, og se seks piger på holdet har alle leveret bidrag til bogen.

Smilla Nygaard Pedersen, Sophie Schade Castile, Natascha Holm Olesen, Cathrine Malene Vinholt Christensen, Jessica Joan Pia Pedersen og Marie-Therese Japhetson Mortensen får dermed den reelle forfatter-debut.

Det er fedt Jessica Pedersen, der nu aldersmæssigt vokser ud af Ung Sorø, som kun går til 18 år, skal måske være assistent på forfatterskolen i næste sæson. Hun har være forfatter-elev i fem år, og deltager i bogen med et digt om den mobning, hun gennem 12 år oplevede i skolen - uden at nogen voksne greb ind.

- Jeg elsker at skrive, og jeg synes, det er fedt, at vi nu har kunnet være med til at få udgivet en bog, siger hun.

- Jeg var ikke i tvivl om, hvad mit bidrag skulle bestå af. Nu har jeg skrevet et digt om, hvordan jeg har det - og har haft det. Jeg pusler da med tanken om at skrive en bog om mine oplevelser med mobning.

Hovedet højt Digtet tager sin begyndelse i Jessicas glade og sorgfri barndom over skoletiden med systematisk og ødelæggende mobning over psykologbehandling og »selv-vreden« over ikke at have råbt endnu mere op om mishandlingerne til i dag, hvor livet langt om længe kan begynde påny. Kæresten er klar til at flytte ind, og Jessica kan begynde på HF i Holbæk:

- Jeg smiler, for på trods af mine udfordringer i livet står jeg stolt med hovedet højt, skriver hun.

Og stolthed er også den følelse, Vibeke Bækkelund Lassen står med.

- Eleverne har leveret nogle rigtig gode tekster. Jeg er simpelthen så stolt af dem, siger hun.

- Vi arbejder på forfatterskolen med forskellige genrer, med karakteropbygning, med at skabe et godt plot - og så pudser vi ordene af, så sproget bliver perfekt.

Forfatterskolen fortsætter i Ung Sorø efter sommerferien.