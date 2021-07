Kristian Tange er formand for Sorø Sejlforening, der har valgt at låse lågerne og gøre det svært at komme over hegnet. Det har vist sig at virke. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Sejlklubben har eksporteret problemet til de andre

Indtil for et år siden havde Sorø Sejlforening et stort problem med unge mennesker, der indtog foreningens udendørsarealer om aftenen og natten - med høj musik. Og efter at have spist og drukket glemte de at rydde op efter sig.