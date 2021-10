12-årige Sebastian er i fuld gang med en pantindsamling, hvor alle pengene der fra skal gå til bekæmpelse af kræft. Foto: Anna Gudmann Hansen

Sebastian samler pant for at knække cancer

12-årige Sebastian Heimann er for andet år i gang med en pantindsamling, der går til et godt formål. Pengene fra hans indsamling skal nemlig gå til Kræftens Bekæmpelse.

Sorø - 09. oktober 2021 kl. 10:01 Af Anna Gudmann Hansen Kontakt redaktionen

- Han er bare en glad dreng, der godt kan lide at hjælpe.

Sådan lyder det fra Martin Knudtskov Hansen. Hans kone, Julie Heimann, er mor til Sebastian på 12 år, og Sebastian har netop startet sit livs anden pantindsamling til et godt formål. Sebastian Heimann indsamler nemlig pant for at donere penge til Kræftens Bekæmpelse i forbindelse med Knæk Cancer.

Knæk Cancer afholdes i fællesskab mellem TV2 og Kræftens Bekæmpelse. I hele uge 42 sættes der fokus på sygdommen, og det kulminerer lørdag den 30. oktober med et stort indsamlingsshow på TV2.

Det er anden gang, Sebastian har startet en pantindsamling til et godt formål, da han var 10 år gammel gik pengene også til bekæmpelsen af kræft.

Fedt at støtte andre Sebastian Heimann forklarer, der er flere årsager til, hvorfor han godt kan lide at samle pant ind til et velgørende formål.

"Jeg synes, det er fedt, man kan støtte andre, der er syge, at det går til et godt formål, og at man kan se, hvor meget man kan samle sammen."

Familien har flere gange deltaget i indsamlinger til forskellige gode formål, hvor man går fra dør til dør med en indsamlingsbøsse. Men spørger man Sebastian, hvorfor han har valgt at samle pant ind til Knæk Cancer fremfor en mere traditionel kontant indsamling, svarer han:

- Pant gør også noget godt for miljøet.

Miljøet har han lært om i skolen, og i skolen har han også snakket med lærere og elever om sin indsamling.

- De siger, de synes, det er sejt, jeg gør det, fortæller Sebastian.

Sygdommen tæt inde på Idéen til indsamlingen kommer flere forskellige steder fra. Sebastian fortæller, det var en idé, der blandt andet kom fra hans moster, der arbejder i Kræftens Bekæmpelse, men familien har også haft kræft tæt inde på livet ad flere omgange. Det har gjort incitamentet endnu stærkere for at samle ind til formålet.

Det startede ved den første indsamling med, at Sebastian selv gik rundt til nabolaget med en trækvogn for at samle pant ind, men hurtigt blev det alt for stort til, hvad han kunne klare med sin vogn, og i stedet måtte Martin Knudtskov Hansen og Julie Heimann træde til med deres bil.

- Vi lavede opslag på Facebook, som vi også gjorde denne her gang. Vi fik folk til at dele, og nogle gange kunne vi lige pludselig hente fem-seks sække. Jeg tror, folk synes det er en god og en nem måde at donere på, siger Martin Knudtskov Hansen.

Ønskemålet er 10.000 Forrige år var målet at samle 5.000 kroner ind. Det lykkedes, og Sebastian kom endda op på cirka 6.500 kroner. I år er det realistiske mål 7.000 kroner, men der er også en forhåbning om, at det ender ud med endnu mere.

- Ønskemålet er egentlig 10.000 kroner, så han får navnet i fjernsynet til den store indsamling, fortæller Martin Knudtskov Hansen.

Det giver Sebastian ham ret i.

- Det ville bare være fedt, lyder det.

I skrivende stund er der indsamlet 1.302 kroner i Sebastians indsamling udover de fem store og tre små poser, han har fået med pant. Udover at donere sin pant, kan man også støtte direkte på sms eller Mobilepay. Indsamlingen kan findes på Knæk Cancers hjemmeside og har titlen "Sebastians Indsamling 2021." Man kan også støtte ved at stille sine pantposer ved huset på Søstrædet 10 i Sorø.

Pengene, der bliver samlet ind gennem Knæk Cancer, går til forskellige projekter, der omhandler enten forskning, forebyggelse eller patientstøtte i forhold til kræft.