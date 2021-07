Se fotos: Smagsoplevelser på grænsen til perfektion

Se billedserie Lars Mortensen har drevet Støvlet Katrines Hus siden 1998, og han har sammen med sine medarbejdere formået at få Sorø solidt plantet på det gastronomiske landkort. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Sorø - 15. juli 2021

Brugen af lokale råvarer i sæson, bæredygtig madlavning og en inderlig kærlighed til faget kendetegner i dén grad Restaurant Støvlet Katrines Hus i Sorø.

Det røde stråtækte og idylliske bindingsværkshus ligger som et ikonisk fyrtårn ved bredden af Sorø Sø. Udsigten fra Restaurant Støvlet Katrines Hus er formidabel, og på trods af beliggenheden ved Kongebroen, som skiller Sorø Sø fra Pedersborg Sø, er der en sælsom ro, som fra tid til anden afbrydes af korte kommandoråb, når kajakker og robåde runder den nordlige del af Sorø Sø.

Inde i køkkenet hersker der travlhed, men på den rolige og strukturerede måde med masser af plads til smil og kvikke bemærkninger. Alle véd, hvad dagens opgaver byder på, og intet er overladt til tilfældigheder.

- Vi kan godt lide dét, vi laver! Men vi hviler aldrig, og forsøger konstant at udfordre os selv for at blive bedre. Et måltid er ikke bare et måltid, det skal være en oplevelse, forklarer indehaver af Støvlet Katrines Hus, Lars Mortensen. Han er uddannet tjener og har drevet restauranten siden 1998.

Køkkenchef Lasse Zacho Andersen har været en del af »rejsen«, siden han som 23-årig kokkeelev på Støvlet Katrines Hus i 2018 vandt DM i Skills. Lars Mortensen kunne se potentialet i den unge komet, og tilbød ham derfor jobbet som chefkok. Passionen for mad er heller ikke blevet mindre med årene - tværtimod!

- Gæsterne skal kunne smage den kærlighed og ære, vi ligger i at bruge lokale råvarer i sæson. Det er nemlig dér, den enkelte råvare smager allerbedst, og det skal smage af dét, det er. Her lader vi os inspirere af sæsonen, blandet med kærligheden til det klassiske håndværk og de klassiske tilberedningsmetoder, siger Lasse Zacho Andersen. Han påpeger samtidig, at brugen af lokale råvarer også er en nødvendighed i forhold til bæredygtighed. Man kan derfor ofte se køkkenpersonalet på »sanketur«, hvor de i umiddelbar nærhed af Støvlet Katrines Hus kan finde både ramsløg, skovmærke, skovsyre, vilde hindbær, brombær og sødskærm.

- Af samme årsag er brugen af eksotiske fødevarer meget begrænset, og det har vi ikke planer om at ændre på, siger han.

Da mad og vin både kan komplimentere og modarbejde hinanden, så deltager personalet i smagningerne, når råvaretilgængeligheden kræver ændringer i menukortet.

Dialogen om smagsoplevelsen styrker køkkenet, fokus er på produktet og alle véd, hvad og hvordan retterne skal præsenteres til gæsterne.

Gennem årene er der sket en markant udvikling - også i forhold til gæsternes forventninger, når de sætter sig til bordet.

- Førhen drejede det sig meget om, at der skulle være »masser af mad« på tallerknen, og der kom smagen faktisk i anden række. I dag har mange gæster en egen interesse i både madlavning og vin, så smagen og det visuelle udtryk har et helt andet fokus - og må gerne indgå i en samlet rammefortælling, siger Lars Mortensen.

Og netop samarbejdet med lokale leverandører, kærligheden til råvarerne og nysgerrigheden i anvendelsen er nogle af køkkenets allerstørste styrker.

- Mange lokale leverandører henvender sig til os, og så vælger vi de leverandører ud som kan skaffe den standard, vi efterspørger. På den måde ved vi også altid, hvordan råvaren er dyrket, eller hvordan dyret er blevet passet. Vi har en god dialog og en dyb respekt for hinandens arbejde, og så er det rart at kunne fortælle gæsterne præcis, hvor maden eller vinen kommer fra, og hvilket særkende der er netop i det pågældende område, forklarer Lars Mortensen.

Støvlet Katrines Hus har oplevet en ekstra stor søgning af gæster her efter corona-genåbningen. Under nedlukningen var det dog muligt at hente take-away, og denne ordning fortsætter man med.

- Vi har egentlig altid haft take-away, men vi har bare ikke reklameret med det, da vi langt hellere vil have gæsterne ind i restauranten til den fulde oplevelse. Men coronanedlukningen har da gjort, at vi har revurderet konceptet, så man lige selv skal gøre det sidste derhjemme, i stedet for at få leveret det hele halvlunkent i en varmekasse. Det giver et langt bedre produkt, som vi bedre kan stå inde for, lyder det fra indehaveren.

Hvis man vil vide mere om Støvlet Katrines Hus, så kan man gå på hjemmesiden stovletkatrineshus.dk

Restaurant Støvlet Katrines Hus ligger på Slagelsevej 63 i Sorø.