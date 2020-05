Ulla Charlotte Beck klipper snoren til den nye sauna ved Sorø Sø. Den er for medlemmer af Sorø Vinterbadeklub. I baggrunden er det Else Kathrine Friis, der nu er ny formand for foreningen. Foto: Thomas Olsen

Se fotos: Sauna med søudsigt er færdig

Man skal i den grad kunne holde hovedet koldt i en lang proces. Det er lykkedes for tre bestyrelsesmedlemmer i Sorø Vinterbadeklub: Ulla Charlotte Beck, Inge Juhl og Else Kathrine Friis.

Det er dem, der sammen med andre aktive medlemmer har kæmpet for projektet og holdt ud, når det så ud som om, det hele skulle ende med et »Øv, det er ikke muligt«.

Nu står saunaen færdig.

Takket være fonde, tilskud og et lån har det været muligt at realisere drømmen om at få varmen efter et koldt gys. Eller få et koldt gys efter følelsen af en meget varm krop. Prisen for saunaen er 1,5 millioner kroner.