Se fotos: Sang skaber fællesskab

Sorø - 14. august 2021 kl. 19:53 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen

Sorøs Grønne Scene i biblioteksgården nåede ikke at blive helt færdig til dette års udgave af Maratonsang i Sorø, men en del af arealet blev taget i brug fra morgenstunden af sangglade borgere.

Fra 8.30 til hen på eftermiddagen lørdag var der sang i gården - med forskellige lokale sangværter. Om eftermiddagen og frem til 17.30 rykkede gæsterne ind i sognegården på grund af regnvejr.

En af dem, der fik muligheden for at synge for og udvælge sange fra Højskolesangbogen, var Karin Petersen, der har arbejdet som professionel sanger en stor del af sit liv. Hun bor i Sorø og er mor til den international kendte operasanger Ann Petersen, som også bor i Sorø.

Karin Petersen havde fået til opgave at finde sange under overskriften »Tro og liv«, og hun havde blandt andet udvalgt »Hulde engel«, der er et uddrag fra Steen Steensen Blichers digt »Til Glæden«. I Højskolesangbogen er det Knud Vad Thomsens melodi fra 1938, der akkompagnerer teksten. Og det var ikke helt tilfældigt, at Karin Petersen valgte den sang.

- Knud Vad Thomsen var en god ven af familien, og jeg arvede hans flygel efter hans død. Derfor betyder den sang særligt meget for mig, fortæller Karin Petersen, der har sunget i kor, siden hun var otte år gammel.

Til Maratonsang i Sorø medbragte hun en udgave af Højskolesangbogen fra 1957 - en brugt og elsket udgave med både notater i, slitage og hundebid.

På en af de bagerste rækker sad sygeplejerske Margit Schelde og nød arrangementet.

Hun er med i bestyrelsen i foreningen. Sang og sammenhold ligger hende på sinde.

- Når man synger sammen, kan man ikke skændes. Så er vi sammen om noget på samme tid - på samme side. Det giver en fællesskabsfølelse, der skaber bånd mellem mennesker. Et bånd, der betyder, at vi må tage hånd om hinanden - både fysisk og mentalt. Vi er ikke alene, siger Margit Schelde, der ikke var i tvivl, da hun blev spurgt, om hun ville være med i bestyrelsen i foreningen Maratonsang i Sorø.

Håb for fremtiden

Hun glæder sig over, at arrangementet appellerer så bredt og både til gamle og unge.

- Sidst vi havde de unge fra Sorø Ungdomsprojekt med som sangværter, var det rørende at se de søde, glade unge mennesker stå der og formulere deres begrundelser for sangvalg. At opleve det giver mig og mange andre et håb for fremtiden. Et vigtigt håb som gør, at jeg tror på en bedre verden, siger Margit Schelde.