Se billedserie Lars Mortensen peger på dyserne i den nye emhætte. Der er installeret slukningsanlæg, så der ikke kan ske det, der skete 1. december, hvor en overophedet frituregryde var skyldt i, at ilden bredte sig via emhætten. Den nye emhætte fylder i sådan en situation mere eller mindre emhætten med skum. Foto: Jens Wollesen

Se fotos: Nu er »Støvletten« blevet finpudset

Sorø - 25. marts 2020 kl. 14:30 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Branden på restaurant Støvlet Katrines Hus i Sorø 1. december gav både panderynker og bekymrede miner hos ejeren Lars Mortensen, personalet og de mange gæster, der holder af restauranten og dens kreative måde at gribe madkunsten an på.

Men som bekendt er intet ondt, uden at det er godt for noget, for Støvlet Katrines Hus er i den grad blevet opgraderet og fremstår nu endnu smukkere end før.

- Alting er bare gået glat og gnidningsfrit. Det er jeg super glad for, og det har betydet, at det hele er klar en måned tidligere end planlagt, siger Lars Mortensen.

- Heldigvis var Tryg Forsikring enig med mig i, at det bedst kunne betale sig at få restauranten gjort klar igen hurtigst muligt frem for at sende det hele i udbud.

- Kopp Sorø fik lov til at stå for genopbygningen, og holdet af håndværkere - både fra Kopp Sorø og fra de øvrige håndværkere, har gjort et fantastisk stykke arbejde.

Det, man ikke kan se, er, at "Støvletten" nu er meget bedre isoleret. En del af stråtaget er nylagt - Lars Mortensen har selv betalt udskiftningen ud mod Slagelsevej.

En del af trækonstruktionen havde så omfattende brandskader, at den måtte udskiftes. Loft- og vægbeklædning samt gulve måtte udskiftes. Toiletterne er nye og fremtræder nu i samme elegante stil, som resten af restauranten.

- Jeg valgte også at købe nye borde og stole, så interiøret er ens i alle lokaler, fortæller Lars Mortensen.

- Møblerne har en særlig historie. En aften fik jeg i restauranten på Fjordbakken i Bisserup besøg af repræsentanter for Dyrlund i Bisserup. De spurgte, om jeg havde valgt møbler til Støvlet Katrine, og da jeg svarede nej, inviterede de mig på besøg i virksomheden.

- Her faldt jeg pladask for borde og stole, som Dyrlund har designet og fået fremstillet i kernebøg, fortsætter han.

- Nu har vi helt unikke møbler, som du ikke finder andre steder. Vi kan forsyne bordene med "dækservietter" i læder, så vi ikke længere behøver at benytte duge. Dermed sparer vi både vask og en del arbejde.

Lige inden køkkenet har "Støvletten" fået en helt ny bardisk, som snedkeren hos Kopp Sorø har designet.

- Her har vi fået mere praktiske skabe, bedre afsætningsplads, bedre placering af kaffemaskiner og en vask, der er placeret for den, så den ikke tager plads på langsiden.

- Ud til køkkenet har vi fået en skydedør frem for "svingdøren", der kunne være svær for de ansatte, når de kom fra hver sin side.

Køkkenet er en historie for sig selv. Det er blevet vendt om, så komfuret nu står i midten af lokalet. Der er revet en væg ned, så der er blevet bedre plads.

- Emhætten er helt speciel, fortæller Lars Mortensen.

- Den er brandsikret, så det, der skete i december aldrig mere bør kunne ske. Når varmen overstiger 185 grader, er den indrettet sådan, at gaskomfuret slår fra, og udsugningen lukkes ned, mens der via dyser i emhætten sprøjtes skum ud over det hele. I øvrigt er det også sådan, at hvis du ikke tænder for udsugningen, kan gaskomfuret slet ikke benyttes. Slukker du for udsugningen, slukker du samtidig for hele komfuret.

Lars Mortensen har selv investeret 80.000 kr. i et genvindingsanlæg, der blæser lige så meget luft ind, som udsugningen hiver ud.

- Det har dels bevirket, at det ikke længere trækker i restauranten, fortæller Lars Mortensen, der også har oplevet, at der er blevet mere ro.

- Endelig har vi fået installeret en fin detalje. Vi har nu kamera i restaurantens lokaler, så personalet fra køkkenet selv kan se, hvornår en tale er forbi, og hvornår det så vil passe at komme med næste servering.

Udover de historiske billeder bliver restauranten i øvrigt udsmykket af kunstneren Gyldenris. Nipstingene er forsvundet, og der vælges mere enkel pynt, ligesom bordene med flasker nu er erstattet af tønder.

På grund af corona-situationen har restauranten lukket nu. Men Støvlet Katrine tilbyder gourmet take-away alle ugens syv dage.