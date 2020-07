Se fotos: Kunsten flytter ind i grusgraven

Se billedserie Regitze Engelsborg Karlsen er uddannet ved det Kongelige Danske Kunstakademi og Det Jyske Kunstakademi. Hun er 31 år, bor i Sorø og har atelier i Roskilde. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Sorø - 03. juli 2020

Du skal medbringe nysgerrighed og praktisk fodtøj, når du skal nyde Regitze Engelsborg Karlsens skulpturer, der i tre udvalgte weekender er udstillet i en grusgrav på Sognefogedvej lidt uden for Sorø.

Hvis det har regnet, er der smattet på stierne. Når det blæser, får du vind i kinderne. Og gåturen nede fra søen og op ad bakken kan på en hed sommerdag give lidt sved på panden, hvis du tager den i raskt tempo. Lyder det som en helt almindelig kunstoplevelse i Sorø?

Nej vel.

Det er netop de usædvanlige rammer, som Regitze Engelsborg Karlsen holder af.

Hun er billedkunstner, bor i Sorø og har blandt andet udstillet i Aarhus Kunsthal, Charlottenborg Kunsthal, på Roskilde Festival og på Vejle Kunstmuseum.

Nu kan hun tilføje udstillingsstedet »i en grusgrav lidt uden for Sorø«.

Landskab i forandring Udstillingen hedder »Bjergblik«, og den undersøger menneskers forhold til råmaterialerne i landskabet omkring os.

Det handler om landskaber i forandring og nye terræner.

- Hvad sker der med vores opfattelse af landskabet og vores ide om natur, når man fjerner undergrundens materialer, spørger Regitze Engelsborg Karlsen.

Hun stiller gerne spørgsmål med sin kunst, men har ikke behov for at italesætte et budskab eller en holdning.

- Det, jeg laver, er en undersøgelse af, hvordan vi forvalter det ansvar, det er at forandre landskabet, siger Regitze Engelsborg Karlsen.

Gravens materialer Hendes skulpturer er lavet af materialer fra blandt andet en grusgrav i Jyderup og fra Faxe Kalkbrud. På den måde kan man sige, at de nu er udstillet i deres rette element.

- De fungerer også fint i mere formelle rammer på et museum, men en grusgrav kan noget andet. Det med, at man skal gennem terrænnet - op og ned - for at se skulpturerne, gør det spændende på en anden måde. Man har kroppen med. Jeg kan også godt lide, at man kan nyde dem fra forskellige vinkler og niveauer, siger Regitze Engelsborg Karlsen.

Lokal kunstner Regitze Engelsborg Karlsen er uddannet ved det Kongelige Danske Kunstakademi og Det Jyske Kunstakademi i 2018.

Sammen med sin mand flyttede hun for syv år siden fra København til Sorø for at komme tættere på begges familier, der bor ved Ringsted. Nu venter de deres første barn til august.

- Jeg er meget glad for at lave et lokalt projekt. Der er jo netop mange grusgrave her i området ved Sorø, så mange mennesker kender til dem og har en holdning til dem, siger Regitze Engelsborg Karlsen.

Selv om nogle af hendes skulpturer har former og faconer, der måske inviterer til leg, så er det ikke det, de er beregnet til.

- Men man må gerne røre ved dem. Det kan man næsten ikke lade være med, siger kunstneren.

Nye muligheder Det er Tora Strand og Ole B. Nielsen, der ejer en del af den grusgrav, som Regitze Engelsborg Karlsen nu har udstilling i.

Grusgraven har været aktiv i 12 år, men for en måned siden blev arbejdet indstillet. Grusgraven er udtømt, og landskabet er igen i transformation,

Ole B. Nielsen mener, han har været med på en fantastisk rejse: Fra arealets flade skov- og engområde engang til det kuperede og spændende landskab med sø, som han nyder i dag.

- Det er en total forandring. Nu er det mere varieret landskab, og vi har fået et fantastisk natur- og dyreliv i den store baghave, fortæller Ole B. Nielsen.

En balance Han har boet i ejendommen på Smedevej i 40 år og kender også til den modstand, der kan være omkring grusgravning blandt lokalområdets borgere tæt på.

- Det er en balance, og det er en svær balance. På den ene side har vi alle en interesse i og brug for de råstoffer, der er i jorden - til de veje og de byggeprojekter der er. På den anden side vil vi ikke have støjen, støvet og kørslerne tæt på os selv. Og så er der hele debatten om, hvordan vi ændrer landskabet, når der graves, og hvordan det skal se ud bagefter, siger Ole B, Nielsen.

Ham og hans kone ser forandringen som noget positivt, der åbner op for nye muligheder.

- Vi er helt åbne over for, hvad det her sted vil kunne bruges til. Jeg forestiller mig alt lige fra løb og mountainbike-cykling til huse, der er integreret i landskabet, siger Ole B. Nielsen.

Læste en artikel Foreløbig lægger ægteparret ud med kunst i grusgraven. Et projekt der kom i stand på en pudsig måde: Tora Strand og Ole B. Nielsen læste en artikel i Politiken for et år siden. Artiklen handlede om Regitze Engelsborg Karlsen og hendes arbejde med undergrundens materialer.

- Min kone og jeg var enige om, at det var lige sådan noget, vi ønskede os i grusgraven. Så vi tog kontakt til Regitze og fandt ud af, at hun også bor i Sorø. Det gjorde det ret nemt at finde ud af noget sammen, siger Ole B. Nielsen.

fakta om udstillingen Udstillingen i grusgraven er åben 4. og 5. juli, 1. og 2. august og 5. og 6. september klokken 13 til 16 - eller efter aftale med kunstneren: regitze.karlsen@gmail.com eller tlf. 28 94 34 06.

Udstillingen er støttet af Grosserer L. F. Foghts Fond.

Du finder grusgraven på adressen Sognefogedvej 24, 4180 Sorø.

Parkér i vejkanten omkring adressen.

Bliv på arealerne omkring kunstværkerne.

Der er badning forbudt i grusgravens sø.

Det er gratis at komme ind.

Tag praktisk fodtøj på.